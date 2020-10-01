Полнолуние 2 октября 2020: чем опасна Луна охотника и что нельзя делать

В пятницу, 2 октября, в 00.07 по Киеву наступает полнолуние, известное под названием Луна охотника. Пройдет оно под знаком Овна.

Чего ждать от данного явления, чем оно опасно и что не рекомендуется делать в этот период, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что такое Луна охотника

Полнолуние в октябре, первое, которое наступает после дня осеннего равноденствия, известно также как Луна охотника, или Охотничья луна. Так, согласно американскому Фермерскому альманаху, это время считается лучшим для охоты на оленей и других животных.

Кроме того, это время заготовок на зиму, сбора оставшегося урожая и подведения итогов теплой поры года.

Чего ждать от Охотничьей луны 2020

Считается, что полнолуние напрямую влияет на жизнь на Земле. В эту фазу Луны растет творческая энергия, поэтому, по мнению астрологов, октябрьское полнолуние является благоприятным для всех представителей творческих профессий.

В то же время оно считается достаточно сложным периодом, когда повышен риск эмоциональных всплесков и конфликтных ситуаций. Легче всего переносят полнолуние люди с уравновешенной психикой и давно устоявшимися жизненными целями.

Что можно делать в полнолуние 2 октября

В период полнолуния организм особенно активно тратит свои ресурсы и отличается повышенной возбудимостью. Поэтому, чтобы напрасно не накапливать энергию, стоит заранее спланировать день 2 октября. Можно сделать генеральную уборку в доме и в саду, провести интенсивную тренировку.

Что нельзя делать в Луну охотника

Начинать новые дела.

Делать крупные покупки.

Давать деньги в долг.

Планировать дела на длительный период.

Поднимать вопрос о повышении заработной платы.

Стоит избегать конфликтов: людям, которые будут чувствовать беспокойство в этот день, стоит расслабиться и провести время с близкими. Важно абстрагироваться от проблем, чтобы отпустить чувство тревоги.

Будьте терпимы с близкими, не провоцируйте ссор и конфликтов. Возникшие в этот день недоразумения уладить в разы сложнее.

Стоит быть особо осторожным за рулем. По статистике, в этот день увеличивается число аварий. Так, многие могут почувствовать прилив энергии и излишней самоуверенности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог назвал опасность полнолуния 2 октября и дал совет.