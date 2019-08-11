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Полнолуние 15 августа: как привлечь богатство и удачу

1.6т Читать материал на украинском

Во время полнолуния 15 августа можно провести обряд на привлечение денег, а также обратиться к Луне за помощью в обретении новых партнеров и друзей.

"Считается, что полнолуние может сделать очень много в жизни человека", – рассказал OBOZREVATEL маг ведической традиции Игорь Мехеда.

"Древние кельты говорили: "Обращайся к Луне, когда она полная, тогда отыщется все, что ты ищешь, в море, на небе и на земле", – заметил он.

Звездное небо в горах, иллюстрация

Звездное небо в горах, иллюстрация

Instagram astronomypicturesdaily

Игорь Мехеда порекомендовал провести обряд на привлечение денег и пояснил, какие действия необходимо совершить. По его словам, "ночью следует выйти на улицу и показать Луне кошелек, причем, кошелек должен быть не пустым. И затем произнести такую формулу: "Деньги, деньги, но больше денег".

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Еще один обряд "для привлечения в жизнь удачи, партнеров для важного дела и друзей", таков. "Из сердечной чакры необходимо излучить любовь в сторону Луны – ощутить в сердце это чувство и мысленно направить его к ночному светилу. Скорее всего, вы тут же почувствуете встречный поток энергии, по всему телу пробежит тепло. Далее нужно обернуться 5 раз по часовой стрелке и "накрутить" на себя этот лунный луч как нитку на веретено. Через какое-то время в жизни начнут появляться новые друзья, новые деловые предложения и предложения по карьере. До следующего полнолуния такого будет много", – пообещал маг.

Он также рассказал, какой обряд на удачу на полнолуние проводят в Индии. "В течение 5 минут смотрят на полную луну и произносят мантру: АУМ-ШРИ-ГАЙЯ-АДИ-ЧАНДРА-НАМАХ. Чандра – это божество луны. Если прочитать эту мантру на полную луну, божество обеспечивает человека до следующего полнолуния разными подарками судьбы", – сказал он.

Игорь Мехеда добавил, что на полнолуние можно обращаться к Высшим Силам и с другими просьбами.

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По его словам, обращения к полной Луне "работают", поскольку она играет особую роль в жизни человека и человечества. "Согласно ведической традиции, когда первые люди вышли из Золотого света Бога, они заключили с ним договор. Бог пообещал им помогать, защищать и так далее, а люди пообещали соблюдать определенные морально-этические заповеди. Символом печати на договоре между Богом и человеком была полная Луна".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал о том, что человечество ожидает "равноденственная буря", и пояснил, кто сможет спастись от нее.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Игорь Мехеда
Тег
лунный календарь
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