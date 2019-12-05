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5 декабря • обновлено в 22:36
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Полнолуние 12 декабря: астролог перечислила опасности

1.2т
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Астролог Эфа Форина рассказала о том, что день полнолуния 12 декабря "пройдет легко и гармонично".

В контексте лунного календаря на декабрь, озвученного в блоге OBOZREVATEL, она сообщила: "Все начинания хорошо будут продвигаться к своей цели, вы без труда сделаете всё задуманное".

Астролог уточнила: полнолуние произойдет в зодиакальном созвездии Близнецы.

В полнолуние 12 декабря нельзя отдавать долги

В полнолуние 12 декабря нельзя отдавать долги

Эфа Форина поделилась рекомендациями о том, что следует и чего не следует делать в полнолуние 12 декабря. Так, по ее словам, в этот день нельзя отдавать долги.

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В то же время день будет благоприятным для похода к парикмахеру. "Это хороший день для любой стрижки, очистите свою ауру, а волосы станут гуще. Благоприятный день для окраски волос. После процедуры появится смелость и бодрость, проявятся волевые качества", – написала она.

Вместе с тем астролог не порекомендовала делать 12 декабря маникюр. "После маникюра ногти начнут слоиться", – предупредила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Эфа Форина озвучила лунный календарь красоты на декабрь 2019 года и поделилась подробными рекомендациями на каждый день месяца.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Эфа Форина
Тег
лунный календарь
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