"Полное собрание скреп": в Крыму показали пустые пляжи

В Крыму снова показали пустующие пляжи в разгар туристического сезона.
Подтверждающие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, на одном из снимков запечатлена Ялта. "Высокий сезон 2019", – подписала блогер фото, на котором не видно ни одной живой души.
Сезон в Крыму
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Сезон в Крыму
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Сезон в Крыму
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Сезон в Крыму
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
В кадр попал также и Крымский мост, на котором отсутствует любой транспорт. "Попов на мост и бессмертный полк и будет полное собрание скреп", – отметила RoksolanaToday&Крым25%.
Крымский мост
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Ялта— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 15 июля 2019 г.
Высокий сезон 2019 pic.twitter.com/1Q1qNraSi0
Просто фото нравиться— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 15 июля 2019 г.
Попов на мост и бессмертный полк и будет полное собрание скреп pic.twitter.com/KIsajEEsAO
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Евпатории показали "разгар сезона" – пустые пляжи, кафе и магазины.
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