Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Полное собрание скреп": в Крыму показали пустые пляжи

16.9т Читать материал на украинском

В Крыму снова показали пустующие пляжи в разгар туристического сезона.

Подтверждающие фото опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25% (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на одном из снимков запечатлена Ялта. "Высокий сезон 2019", – подписала блогер фото, на котором не видно ни одной живой души.

Новости
"Нет туалетов и душ у всех на виду!" Оккупанты в Крыму провалили курортный сезон. Фото
Сезон в Крыму

Сезон в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Сезон в Крыму

Сезон в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Сезон в Крыму

Сезон в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Сезон в Крыму

Сезон в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В кадр попал также и Крымский мост, на котором отсутствует любой транспорт. "Попов на мост и бессмертный полк и будет полное собрание скреп", – отметила RoksolanaToday&Крым25%.

Крымский мост

Крымский мост

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Евпатории показали "разгар сезона" – пустые пляжи, кафе и магазины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
6
20
Смешно
8
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Раксалана, это у тебя от бессилия, от беспомощности! "Видит око, да зуб неймёт" - ))))))))))))) Да забудь ты уже про Крым и его пляжи, это головная боль РФ, ты-то тут при каких делах? ))))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Эти сообщения чтобы кастрюли линий раз подрочили на новость от радости.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Роксолана - наложница турецкого султана. Откуда ей знать, что на самом деле творится в Крыму?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel