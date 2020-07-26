Хомчак – о полном прекращении огня на Донбассе: сохраняйте спокойствие, ВСУ знают цену мира

Вооруженные силы Украины в ходе режима полного прекращения огня на Донбассе, которое начнется 27 июля, будут готовы "дать должный отпор противнику" в случае нарушения договоренностей.

Для этого в армии были созданы дополнительные резервы. С таким заявлением 26 июля выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, его процитировала пресс-служба Генерального штаба на странице в Facebook.

"Вооруженные силы Украины как никто другой понимают цену мира, уже измеренного тысячами жизней, и делают все для его достижения", – подчеркнул Хомчак.

Он рассказал, что уже второй день работает в районе проведения Операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения.

Начальник Генштаба пояснил, что режим перемирия "не лишает военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, возможности действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины".

Речь идет не только о наступательных, но и о провокационных действиях террористов, проведении диверсионно-разведывательных операций и создании угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждении или уничтожении инфраструктуры.

"Призываю не поддаваться управляемым провокациям, гибридным проявлениям паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска и своих защитников", – сказал Хомчак.

Он добавил, что ВСУ всегда будут отданы присяге украинскому народу. "Надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", – подытожил военный.

В Минобороны со своей стороны подчеркнули, что украинская армия будет придерживаться достигнутых политических договоренностей и действовать в соответствии с международными миротворческими практиками.

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