Полнейшая разруха: в сеть попали жуткие фото курортов Крыма

В сети появились удручающие фото из оккупированного Россией Крыма, который "подготовили" к курортному сезону.

Снимки собрала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. На снимках показана ситуация в разных городах полуострова — Саках, Евпатории и Севастополе.

"Сакское побережье к курортному сезону готово", — говорится в подписи к фото с пансионата "Парус".

В Евпатории в это время затопило дороги, а в Севастополе закрыли проезд к популярному пляжу.

"Сейчас закрылся пляж у Херсонеского маяка, при Украине можно было на машине заезжать прямо к пляжу", — пожаловались в сети.

Севастополь

"Сейчас закрылся пляж у Херсонеского маяка, при Украине можно было на машине заезжать прямо к пляжу"-экстремисты шатают лодку стабильности гавани pic.twitter.com/lgoFic9o5C — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 10 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым накрыло новое бедствие. На полуостров обрушилась непогода. Огромный град побил автомобили.

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