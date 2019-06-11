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/Общество

Полнейшая разруха: в сеть попали жуткие фото курортов Крыма

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В сети появились удручающие фото из оккупированного Россией Крыма, который "подготовили" к курортному сезону.

Снимки собрала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. На снимках показана ситуация в разных городах полуострова — Саках, Евпатории и Севастополе.

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"Сакское побережье к курортному сезону готово", — говорится в подписи к фото с пансионата "Парус".

В Евпатории в это время затопило дороги, а в Севастополе закрыли проезд к популярному пляжу.

"Сейчас закрылся пляж у Херсонеского маяка, при Украине можно было на машине заезжать прямо к пляжу", — пожаловались в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым накрыло новое бедствие. На полуостров обрушилась непогода. Огромный град побил автомобили.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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