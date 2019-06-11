Полнейшая разруха: в сеть попали жуткие фото курортов Крыма

В сети появились удручающие фото из оккупированного Россией Крыма, который "подготовили" к курортному сезону.
Снимки собрала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. На снимках показана ситуация в разных городах полуострова — Саках, Евпатории и Севастополе.
"Сакское побережье к курортному сезону готово", — говорится в подписи к фото с пансионата "Парус".
В Евпатории в это время затопило дороги, а в Севастополе закрыли проезд к популярному пляжу.
"Сейчас закрылся пляж у Херсонеского маяка, при Украине можно было на машине заезжать прямо к пляжу", — пожаловались в сети.
Сакское побережье к курортному сезону готово... (Пансионат "Парус") pic.twitter.com/k9e1DafDsH— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 10 июня 2019 г.
Евпатория,Заозерное— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 10 июня 2019 г.
А попробуй проехать к морю,турист! pic.twitter.com/j9NLRMbAd4
Саки— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 10 июня 2019 г.
Добро пожаловать pic.twitter.com/Y6igKPknGt
Севастополь— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 10 июня 2019 г.
"Сейчас закрылся пляж у Херсонеского маяка, при Украине можно было на машине заезжать прямо к пляжу"-экстремисты шатают лодку стабильности гавани pic.twitter.com/lgoFic9o5C
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым накрыло новое бедствие. На полуостров обрушилась непогода. Огромный град побил автомобили.
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