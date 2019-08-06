"Полнейшая разруха!" Последствия "русского мира" в "ДНР" попали на фото

Ситуация с мусором в "Донецкой народной республике" стала катастрофической, однако оккупационные власти закрывают глаза на горы отходов.

Об этом написал в Twitter украинский журналист Денис Казанский, показав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хорошо в "республике". Народная власть заботится о народе Донбасса", –ужаснулся он.

"ДНР" Twitter Дениса Казанского

"ДНР" Twitter Дениса Казанского

Так, местные жители массово пожаловались на горы мусора в оккупированном Харцызске. "Город с каждым днем превращается в свалку", "Дышите глубже, дорогие жители. А какая утром дымка – это что-то!", "Мусор на улице начинается с мусора в голове", – написали они в соцсетях.

Twitter Дениса Казанского

Twitter Дениса Казанского

Twitter Дениса Казанского

Другие пользователи присоединились к дискуссии под постом Казанского.

"Ещё лет 5 такого "развития" в лугандоне и уже сама Украина откажется принимать их обратно. Там будет полнейшая разруха с озлобленным и с промытыми мозгами населением", "Красиво, душевно!" – написали в комментариях.

Хорошо в "республике". Народная власть заботится о народе Донбасса pic.twitter.com/2pl8NKAubK — Денис Казанський (@den_kazansky) August 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Харцызске уже жаловались на проблемы с мусором. По словам местных жителей, пророссийский мэр развалил коммунальное хозяйство города.

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