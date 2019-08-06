"Полнейшая разруха!" Последствия "русского мира" в "ДНР" попали на фото

Ситуация с мусором в "Донецкой народной республике" стала катастрофической, однако оккупационные власти закрывают глаза на горы отходов.
Об этом написал в Twitter украинский журналист Денис Казанский, показав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Хорошо в "республике". Народная власть заботится о народе Донбасса", –ужаснулся он.
"ДНР"
Twitter Дениса Казанского
"ДНР"
Twitter Дениса Казанского
Так, местные жители массово пожаловались на горы мусора в оккупированном Харцызске. "Город с каждым днем превращается в свалку", "Дышите глубже, дорогие жители. А какая утром дымка – это что-то!", "Мусор на улице начинается с мусора в голове", – написали они в соцсетях.
Twitter Дениса Казанского
Twitter Дениса Казанского
Twitter Дениса Казанского
Другие пользователи присоединились к дискуссии под постом Казанского.
"Ещё лет 5 такого "развития" в лугандоне и уже сама Украина откажется принимать их обратно. Там будет полнейшая разруха с озлобленным и с промытыми мозгами населением", "Красиво, душевно!" – написали в комментариях.
Хорошо в "республике". Народная власть заботится о народе Донбасса pic.twitter.com/2pl8NKAubK— Денис Казанський (@den_kazansky) August 6, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Харцызске уже жаловались на проблемы с мусором. По словам местных жителей, пророссийский мэр развалил коммунальное хозяйство города.
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