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"Полнейшая разруха!" Последствия "русского мира" в "ДНР" попали на фото

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Ситуация с мусором в "Донецкой народной республике" стала катастрофической, однако оккупационные власти закрывают глаза на горы отходов.

Об этом написал в Twitter украинский журналист Денис Казанский, показав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Хорошо в "республике". Народная власть заботится о народе Донбасса", –ужаснулся он.

Новости
"Украли эти деньги сами": "ДНР" подловили на наглом вранье

"ДНР"

"ДНР"

Twitter Дениса Казанского

"ДНР"

"ДНР"

Twitter Дениса Казанского

Так, местные жители массово пожаловались на горы мусора в оккупированном Харцызске. "Город с каждым днем превращается в свалку", "Дышите глубже, дорогие жители. А какая утром дымка это что-то!", "Мусор на улице начинается с мусора в голове", – написали они в соцсетях.

"Полнейшая разруха!" Последствия "русского мира" в "ДНР" попали на фото

Twitter Дениса Казанского

"Полнейшая разруха!" Последствия "русского мира" в "ДНР" попали на фото

Twitter Дениса Казанского

"Полнейшая разруха!" Последствия "русского мира" в "ДНР" попали на фото

Twitter Дениса Казанского

Другие пользователи присоединились к дискуссии под постом Казанского.

"Ещё лет 5 такого "развития" в лугандоне и уже сама Украина откажется принимать их обратно. Там будет полнейшая разруха с озлобленным и с промытыми мозгами населением", "Красиво, душевно!" – написали в комментариях.

"Полнейшая разруха!" Последствия "русского мира" в "ДНР" попали на фото
"Полнейшая разруха!" Последствия "русского мира" в "ДНР" попали на фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Харцызске уже жаловались на проблемы с мусором. По словам местных жителей, пророссийский мэр развалил коммунальное хозяйство города.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНР Новости ДНР
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