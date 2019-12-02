Полная разруха: фанат Путина показал ужасы оккупации Крыма. Фото

В Феодосии аннексированного Россией Крыма жители раскритиковали порядки оккупантов по отношению к одному из местных храмов. Так, его здания полностью заброшены, там царит разруха, а вокруг затеяны какие-то строительные работы, правда, уж никак не реставрационные.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил россиянин Александр Горный. Он также выложил в соцсети более 20 фотографий с неприглядными местами на территории священной обители (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Только что ездил к армянскому храму Святого Георгия, что в Феодосии на ул. Нахимова, 32. Очень печальная картина. Храм разрушается, прилегающая территория изуродована, валяются надгробия, и тут несколько дней назад работала тяжелая техника", – написал он.

Россиянин пожаловался на разруху в аннексированном РФ Крыму Facebook/Александр Горный

Горный отметил, что вокруг территории храма разбросаны элементы его конструкции, а также шприцы, презервативы, везде мусор и грязь. Ко всему прочему, как видно со снимков, все это еще и обгорело.

Разрушенный храм в Феодосии Facebook/Александр Горный

"Можно долго рассказывать – почему так вышло, но уверен, что стройки вокруг надо останавливать, необходимы специалисты и археологи, параллельно решать вопрос с охранной зоной и заводить объект под ФЦП", – поделился мнением россиянин.

Разрушенный храм в Феодосии Facebook/Александр Горный

Разрушенный храм в Феодосии Facebook/Александр Горный

В комментариях под снимками пользователи уточнили, что такое место в городе не одно и искать их особо не надо – стоит выйти на улицу и увидишь всю "красоту" оккупации Крыма.

Разрушенный храм в Феодосии Facebook/Александр Горный

Разрушенный храм в Феодосии Facebook/Александр Горный

Разрушенный храм в Феодосии Facebook/Александр Горный

Разрушенный храм в Феодосии Facebook/Александр Горный

Разрушенный храм в Феодосии Facebook/Александр Горный

Разрушенный храм в Феодосии Facebook/Александр Горный

Скриншот Facebook/Александр Горный

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Кизиловое Балаклавского района (у Севастополя) в аннексированном Крыму исчезло озеро. В соцсети опубликовали соответствующие фото.

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