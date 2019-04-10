"Полная чушь!" Скабееву поставили на место в ПАСЕ за ложь об украинцах

Российская пропагандистка Ольга Скабеева солгала о наказании и извинениях украинского журналиста Сергея Сидоренко за январский конфликт в ПАСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда". Россиянка ссылалась на комментарий спикера Совета Европы Даниэля Хольтгена, однако он не подтвердил ее заявления.

Так, ведущая телеканала "Россия" утверждала, что редактор "ЕвроПравды" Сидоренко якобы толкал ее и мешал работать, после чего ему запретили приезжать в ПАСЕ.

"Это неправда и полная чушь, что ему [Сергею Сидоренко] отказали в посещении ПАСЕ. Я также не просил его извиняться перед госпожой Скабеевой", – сказал Хольтген.

"Что является правдой, так это то, что в январе я имел с ним такую ​​же встречу, как теперь имел с госпожой Скабеевой, во время которой были уточнены правила поведения для журналистов, которые присутствуют в ПАСЕ", – отметил он.

Уточняется, что Сидоренко отсутствует на апрельской сессии ПАСЕ в Страсбурге в связи с командировкой в ​​другой стране.

Скрин видео "Россия-1" Ольга Скабеева

Напомним:

В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января Береза и другие представители Украины вступились за первого вице-спикера Ирину Геращенко, когда Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху". Береза нашел, чем ответить на угрозы.

Вызвал украинца на дуэль и сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

Как писал OBOZREVATEL, Ольге Скабеевой будет сделано жесткое предупреждение о правилах поведения в Парламентской Ассамблее в связи с январским инцидентом с украинской делегацией.

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