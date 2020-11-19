Полковник скептически оценил план Кравчука по Донбассу

Шаги, которые были представлены Леонидом Кравчуком в "Плане действий по Донбассу", о предложениях прекращения конфликта и выборах в Донецке и Луганске весной 2021 года, физически не могут быть выполнены.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью "Телеграфу". По его словам, целью появления такого плана является получение отрицательного ответа от РФ для дальнейшего замораживания конфликта.

"Далее Украина, очевидно, обвинит Россию в том, что она не идет на уступки в то время, когда Киев готов к определенным компромиссам. Таким образом Зеленский акцентирует свою готовность к переговорам, но сам конфликт будет заморожен", – отметил Жданов.

Кроме того, по его мнению, реализация "минских договоренностей" также физически невозможна.

"В них четко прописан особый статус для ОРДЛО с внесением изменений в Конституцию. Фактически, речь идет о федерализации Украины, что означает возвращение нашей страны в политическую орбиту Кремля. Это абсолютно неприемлемо для Украины. Обратите внимание, что в течение шести лет Москва ни разу не изменила свою позицию по этому вопросу. Ее полностью устраивает выполнения Минска. И никаких других предложений они не поддержат", – сказал эксперт.