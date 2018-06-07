Политзаключенный Кольченко прекратил голодовку: названа причина

Украинский политзаключенный Александр Кольченко прекратил объявленную 31 мая голодовку.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин заявил, что активист сделал это потому, что обессилел и начал терять сознание, передает Hromadske.

"Александр Кольченко сегодня, 7 мая, прекратил голодовку. По его словам, он очень ослаб, уже начал терять сознание. У него упал уровень сахара в крови. За время протеста его вес снизился до 54 килограммов", ― рассказал Лепехин.

Адвокат опубликовал на своей странице в Facebook письмо Александра Кольченко, в котором он объяснил, почему прекратил акцию протеста.

"Вынужден признать, что я переоценил свои силы ― я оказался слишком слаб. Поэтому я решил прекратить голодовку. В противном случае я подверг бы свое здоровье неоправданному риску", ― написал политзаключенный.

Он сказал, что "неоправданность" имеет несколько причин.

"Голодовка с выдвигаемыми государству требованиями рассчитана на то, что государство стремится минимизировать репутационные риски, потери. Репутацию вряд ли можно чем-то испортить после аннексии Крыма, развязывания войны на юго-востоке Украины, публикации результатов расследования о сбитом малайзийском "Боинге", ― отметил Кольченко.

Также он отметил, что, по его мнению, лидеры нормандских стран не заинтересованы в успешном давлении на Россию, потому что продолжают вести с ней дела.

Напомним, что ранее Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.

Как писал OBOZREVATEL, Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.