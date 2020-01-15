Задержан еще один подозреваемый в убийстве Окуевой: OBOZREVATEL узнал резонансные подробности

Правоохранители задержали еще одного человека из группы лиц, причастных к убийству активистки и лейтенанта полиции Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Национальной полиции Украины. Подозреваемый в покушении является членом той же преступной группы, которую в полиции связывают с убийствами топ-менеджера фирмы "Капарол" Павла Зможного (его расстреляли в 2016-ом в селе Крушинка под Киевом) и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького, которого зарезали в январе 2019 в селе Святопетровское Киевской области.

"Мужчину, которого мы задержали сейчас, уже арестовывали в сентябре 2019. По убийству Амины Окуевой проведен ряд экспертиз. И мы четко понимаем, что этот человек мог быть причастен к ее гибели", – рассказали в полиции.

Это не первое преступление подозреваемого, в 2014 он уже попадал в поле зрения правоохранителей. "Тогда не территории области был убит ножом предприниматель. Дело не было резонансным, но по нему проходил наш задержанный", – пояснил собеседник.

Андрей Кравченко Соцсети

Задержание подозреваемого

12 января задержали группу лиц, которые, по данным правохранителей, являются киллерами и могли убить Окуеву. По данным журналистов, одним из задержанных является ранее несудимый украинец Игорь Редькин.

Амина Окуева

Задержанный организатор убийства Амины Окуевой входил в состав преступной группировки из семи человек.

Как сообщается в Национальной полиции Украины, все они обоснованно подозреваются в серии тяжких преступлений, в частности убийств. Это подтвердил глава ведомства Игорь Клименко. По его словам, часть из них разоблачили раньше, а 12 января оперативники Нацполиции совместно с коллегами полиции Киевской области, с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали организатора убийства Окуевой.

Клименко также подтвердил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оружии, оставленном на месте убийства Окуевой. Правоохранители проводят все необходимые следственные действия и проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений.

Также известно, что Игорь Редькин был бизнес-партнером нынешнего народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова. Он был среди соучредителей двух компаний, которые создавались при моем участии для строительства ресторана – ООО "Голден-Фиш" и ООО "Блэк-Шримп".

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