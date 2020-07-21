Полиция усилит меры безопасности в девяти регионах Украины

Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины усилят патрулирование в девяти регионах страны для обеспечения безопасности граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Меры осуществляют для предупреждения террористических действий и для своевременного реагирования на них.

На въездах и выездах из областных центров будут выставлены мобильные посты.

"Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей", – сказано в сообщении.

В полиции отметили, что правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов, центральные части областных центров и общественные места, где может находиться значительное количество граждан.

Кроме того, полицейские будут проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр с целью выявления взрывчатки в тех транспортных средствах, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

"Особое внимание правоохранители обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), в которые могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства. Кроме того, полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах", – добавили в ведомстве.

Такие меры осуществляются для предупреждения террористических действий и для своевременного реагирования на них.

Как сообщал OBOZREVATEL по Украине прокатилась волна сообщений о минировании. После информации о якобы заложенной взрывчатке на объектах инфраструктуры Киева, очередь дошла до Харькова, Одессы и Днепра.