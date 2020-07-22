Полиция создала плейлист для безопасной езды: какую музыку рекомендуют украинцам

В Патрульной полиции Украины создали плейлист для безопасного вождения. В список рекомендованной музыки для авто вошло 40 треков.

Как говорится в сообщении Патрульной полиции в Facebook, музыка с темпом менее 100 ударов в минуту, согласно исследованию, описанному в International Journal of Environmental Research and Public Health, положительно влияет на стиль езды.

Каждый трек в плейлисте, собранном полицией, не превышает указанного темпа, отметили в ведомстве.

"Сохраняйте его (плейлист, – ред.) и слушайте по дороге на работу, домой, к родителям и на отдых", – рекомендуют патрульные.

В плейлист вошли композиции исполнителей Tyler The Creator, Onuka, Jungle, Foals, "Один в каноэ", Сергея Бабкина и других.

Плейлист доступен для прослушивания на YouTube Music.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменил уголовную ответственность за пьяное вождение. В то же время он настоял на повышении штрафов за пьяное вождение.