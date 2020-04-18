Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков, умышлено подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, отметив, что виновными в этих пожарах не являются местные жители, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде.

"Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов", – подчеркнул он.

Пожары в Киевской области носят умышленный характер - Геращенко Сегодня

"Подозрение вызывает и тот факт, что пожары, начавшиеся в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжившиеся в Житомирской области к северо-западу от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы", – объяснил Геращенко.

На умышленный характер пожаров указывает, по его словам, также и то, что они не наблюдаются в ближних регионах, а также находящейся в той же климатической ситуации Беларуси.

Геращенко призвал всех, кто располагает какой-либо информацией о данных личностях, немедленно связываться с полицией.

Как сообщал OBOZREVATEL, также ранее Геращенко заявил, что причинами сверхвысокого загрязнения воздуха в Киеве стали пожары в Житомирской области, а не в Чернобыльской зоне отчуждения, как предполагали многие.