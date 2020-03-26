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26 марта • обновлено в 22:46
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Полиция разыскала нарушителей самоизоляции в Харьковской области

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Полиция разыскала девять человек из Харьковской области, которые прилетели из-за границы и должны были уйти в самоизоляцию.

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Все они находились за пределами области, еще ищут десятого нарушителя, рассказали в полиции "Громадському".

Сбежали в другую область: полиция разыскала нарушителей самоизоляции на Харьковщине

Правоохранители уточнили, что пока штрафовать их не будут.

По словам заведующей отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анны Сухоруковой, указанные лица предоставили неправдивую информацию о месте самоизоляции и своих контактах.

"Мы обратились в полицию, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляцией. Установлен адрес их пребывания", – рассказала она.

Сухорукова уточнила, что сейчас эти люди не нарушают режим самоизоляции, но придерживались ли они его несколько дней, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области разыскивали 10 граждан из числа тех, кто вернулся из-за границы. Всего в области 200 человек находятся на самоизоляции.

Также в регионе подтвержден первый случай заболевания коронавирусом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Харьков
Тег
Национальная полиция Украины
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