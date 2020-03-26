Сбежали в другую область: полиция разыскала нарушителей самоизоляции на Харьковщине

Полиция разыскала девять человек из Харьковской области, которые прилетели из-за границы и должны были уйти в самоизоляцию.

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Все они находились за пределами области, еще ищут десятого нарушителя, рассказали в полиции "Громадському".

Правоохранители уточнили, что пока штрафовать их не будут.

По словам заведующей отделением особо опасных инфекций Харьковского лабораторного центра Анны Сухоруковой, указанные лица предоставили неправдивую информацию о месте самоизоляции и своих контактах.

"Мы обратились в полицию, которая оперативно нам помогла в вопросе розыска лиц, которые должны были быть под самоизоляцией. Установлен адрес их пребывания", – рассказала она.

Сухорукова уточнила, что сейчас эти люди не нарушают режим самоизоляции, но придерживались ли они его несколько дней, неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области разыскивали 10 граждан из числа тех, кто вернулся из-за границы. Всего в области 200 человек находятся на самоизоляции.

Также в регионе подтвержден первый случай заболевания коронавирусом.

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