Украинских туристов будут держать в самолетах до последнего – полиция

Силовики не будут применять силу к оставшимся на борту двух самолетов 26 туристам, которые вернулись в Борисполь рано утром 30 марта. Все эти люди отказались проходить обсервацию.

При этом в полиции уточнили, что иного выхода у людей нет и их продолжат удерживать в самолетах. Подробнее о ситуации OBOZREVATEL рассказала главный специалист отдела коммуникации полиции Киевской области Виталия Горохольская.

"Некоторые покинули самолет, в салоне осталось 26 человек. Полиция проводит все мероприятия по обеспечению публичного порядка, но мы туда не вмешиваемся, а с людьми работают другие подразделения. Они проводят разъяснительную работу – правительством приняты меры по обсервации. И мы должны донести до сознания граждан, что меры обязательны. Но полиция никаких движений не делает, никого не вытягивает из салона", – подчеркнула Горохольская.

Пассажиры, которые отказались от обсервации

В Государственной пограничной службе также отметили, что других вариантов, кроме как обсервация, у пассажиров нет.

"С людьми мы разговаривали, им объяснили необходимость таких мер. Как видим, большая часть все же согласилась. Надеюсь, что и остальные украинцы прислушаются к нашим доводам и добровольно отправятся на обсервацию", – подчеркнул спикер ведомства Андрей Демченко.

Всего в страну спецрейсом из Бали через Доху (Катар) вернулись 350 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В аэропорту "Борисполь" вечером 29 марта приземлился борт с украинцами из Вьетнама, которые отказались от обсервации. После того как украинцы вышли из самолета, они устроили стычки с полицией, пытаясь покинуть территорию аэропорта.

Более 100 украинских туристов, прилетевших с Бали, настроены сидеть в самолете до тех пор, пока топ-чиновники не разрешат им отправиться домой. Принудительной обсервации из-за пандемии коронавируса пассажиры не хотят.

Отель "Козацький" опечатали, и туристов завели через черный ход. Украинцы уже показали первые кадры из отеля – в кранах течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.

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