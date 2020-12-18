Полиция получила новые автомобили-"фантомы" для охоты за нарушителями скорости в Украине

Борис Бондарь Общество 19:25, 18.12.2020 Обновлено: 19:25, 18.12.2020

Национальная полиция получила четыре новых "фантома" – автомобиля Skoda Kodiaq, которые оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков. Стоимость автомобилей составила 3,7 млн грн.

Благодаря "фантомной" системе полицейские смогут фиксировать нарушения скорости в движении – по ходу патрульного авто, сзади и на встречной полосе.

"Эти четыре машины – пилотный проект, в следующем году планируем закупить еще 125 "фантомов", – сообщил Хомяков.

"Фантомы" – полицейские автомобили без опознавательных знаков, со скрытыми проблесковыми маячками и системами автоматической фиксации нарушений.

По словам Хомякова, в случае выявления нарушения "фантом" будет включать мигалки и останавливать водителя-нарушителя или использовать громкоговоритель

"Фантом" без опознавательных знаков
Telegram Будуємо Україну
Авто оборудовано интегрированной системой контроля скорости
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Стоимость автомобилей составила 3,7 млн грн
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Полиция получила 4 "фантома"
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе на Киевщине заработала современная система видеонаблюдения за автотранспортом. Также местные полицейские получили новые служебные авто за счет местного бюджета.

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