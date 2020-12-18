Полиция получила новые автомобили-"фантомы" для охоты за нарушителями скорости в Украине
Национальная полиция получила четыре новых "фантома" – автомобиля Skoda Kodiaq, которые оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков. Стоимость автомобилей составила 3,7 млн грн.
Благодаря "фантомной" системе полицейские смогут фиксировать нарушения скорости в движении – по ходу патрульного авто, сзади и на встречной полосе.
"Эти четыре машины – пилотный проект, в следующем году планируем закупить еще 125 "фантомов", – сообщил Хомяков.
"Фантомы" – полицейские автомобили без опознавательных знаков, со скрытыми проблесковыми маячками и системами автоматической фиксации нарушений.
По словам Хомякова, в случае выявления нарушения "фантом" будет включать мигалки и останавливать водителя-нарушителя или использовать громкоговоритель
Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе на Киевщине заработала современная система видеонаблюдения за автотранспортом. Также местные полицейские получили новые служебные авто за счет местного бюджета.