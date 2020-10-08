Полиция озвучила предварительную причину смерти кандидата в депутаты на Закарпатье

В полиции назвали предварительную причину смерти кандидата в депутаты Вишкивской ОТГ Закарпатской области от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Павла Седляра, которого 4 октября побил 21-летний мужчина в балаклаве.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Закарпатской области, по предварительным выводам медиков, причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, венозное полнокровие сосудов внутренних органов, острая сердечно-сосудистая недостаточность. Следовательно, правоохранители предположили, что причина смерти может быть не связанной с причиненными ему телесными повреждениями.

Полицейские отметили, что сообщение о смерти мужчины поступило 8 октября. Тело мужчины обнаружила его жена по месту их проживания. Для установления объективных причин смерти кандидата в депутаты тело направили на вскрытие.

"В ночь на 5 октября в полицию поступило сообщение о том, что в селе Велятино Хустского района одному из кандидатов в депутаты Вишкивской ОТГ неизвестный в балаклаве причинил телесные повреждения. Полицейские Хустского отдела полиции выяснили, что на мужчину напал 21-летний местный житель. Злоумышленник нанес потерпевшему удар в лицо. По заключению экспертов, полученные телесные повреждения квалифицируются как легкие – медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и ушибы лица. По факту избиения дознаватели Хустского отдела открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос по сообщению о подозрении в совершении указанного преступления нападавшему", – рассказали в пресс-службе полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеканал "Первый кабельный" сообщил, что в ночь на 8 октября состояние здоровья Седляра ухудшилось, его госпитализировали в больницу, где он и умер.