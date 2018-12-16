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Продажа елок в Украине: эколог рассказал о вопиющей проблеме

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Больше половины всех новогодних елок, которые продаются сегодня в Украине – это ворованные, незаконно срубленные, не чипированные деревья.

Об этом ObozTV рассказал эколог Александр Соколенко. По его словам, мало кто вызывает полицию, видя незаконную продажу елок. Но даже если кто-то звонит 102 – полиция на такие вызовы не выезжает.

"Потому что когда у нас идет вызов полиции, то там есть определенная приоритетность. Например, на ограбление, насилие или убийство они выезжают в первую очередь. А что касается таких правонарушений, к которым относится торговля самовольно срубленными деревьями, полиция очень слабо на них реагирует", – пояснил Соколенко.

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Он добавил, что даже на легальных елочных рынках, у продавцов, которые торгуют чипированными елками, закупленными в лесхозах, рано или поздно появляется браконьерский товар. Просто потому, что он на порядок дешевле.

PxHere

PxHere

"Как по мне, то лучше вообще никакой елки не ставить, потому что живое дерево - это живое дерево и его просто жалко. Потому что кто-то берет живое дерево, мы берем живое дерево... и таким образом мы теряем целые леса. Если с точки зрения экологии, то я бы остановился на искусственной елке. По крайней мере, это не приводит к уничтожению живых деревьев. Это уже плюс именно для наших лесов", – подытожил эколог.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал, как будет выглядеть главная новогодняя елка Украины.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Новый годРождество и Новый Годновогодняя елкаПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Александр Соколенко
Место
Украина
Теги
Новый годЭкология
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