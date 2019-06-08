Полицейский сбил ребенка: появилось видео с камер наблюдения. 18+

Авария с автомобилем полицейского в Конотопе, который на пешеходном переходе сбил ребенка, попала на камеры видеонаблюдения.

Запись опубликовала ТСН. На кадрах виден момент аварии, а также, что за рулем был именно водитель начальника полиции.

Прохожие эвакуировали ребенка за считанные минуты после аварии, не дожидаясь "скорой".

Осторожно, видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП с автомобилем полиции произошло 7 июня в Конотопе (Сумская область). 10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, он перенес операцию, в ходе которой ему пришлось удалить селезенку.

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