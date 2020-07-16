Полицейский, который подорвался на мине террористов на Донбассе, получил госнаграду

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наградил командира разведывательной роты, старшего лейтенанта полиции Леонида Овдиюка по позывным "Свояк", который 20 мая получил тяжелые ранения в зоне ООС на Донбассе.

Как сообщается на официальном сайте МВД, Овдиюк награжден медалью "За отвагу в службе" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Леонид Овдиюк прошел сложный этап реанимации, сейчас имеет хорошую динамику. Мы все этому рады, так как в первые моменты после ранения трудно было сказать, выживет ли он. Сегодня он улыбается и переходит на реабилитацию. Затем, мы надеемся, он вернется на службу", – сказал Аваков.

Он поблагодарил врачей, которые заботятся о здоровье бойцов.

"Государство высоко ценит подвиг наших полицейских в защите территориальной целостности Украины и противостоянии российской гибридной агрессии", – добавил глава МВД.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерство обороны Украины предложили ввести новую награду для защитников, которые получили ранения в ходе боевых действий.