Полицейские со всей Украины записали видео в поддержку нацгвардейца Маркива
Руководители управлений Национальной полиции в разных областях Украины выразили слова поддержки в адрес осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Соответствующее видео обнародовал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Участие в записи ролика приняли правоохранители с Полтавщины, Тернопольщины, Хмельнитчины, Житомирщины, Сумщины, Прикарпатья и Донбасса.
На видео правоохранители отметили, что верят в справедливость и надеются на скорейшее возвращение Маркива на Родину.
"Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву!", – так полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя!" – написал Аваков.
Он напомнил, что рассмотрение апелляции по делу Маркива состоится 29 сентября в Милане.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Рокелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).
30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Рокелли.
12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 29 сентября в Италии состоится апелляционное обжалование приговора Маркиву.