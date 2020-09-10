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Полицейские со всей Украины записали видео в поддержку нацгвардейца Маркива

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
3,1 т.
Правоохранители надеются на скорейшее возвращение Маркива на Родину

Руководители управлений Национальной полиции в разных областях Украины выразили слова поддержки в адрес осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Соответствующее видео обнародовал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Участие в записи ролика приняли правоохранители с Полтавщины, Тернопольщины, Хмельнитчины, Житомирщины, Сумщины, Прикарпатья и Донбасса.

На видео правоохранители отметили, что верят в справедливость и надеются на скорейшее возвращение Маркива на Родину.

"Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву!", – так полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя!" – написал Аваков.

Он напомнил, что рассмотрение апелляции по делу Маркива состоится 29 сентября в Милане.

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УкраинаАрест Маркива в ИталиивидеополицияМинистерство внутренних дел УкраиныАрсен АваковВиталий Маркив
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