Полицейские со всей Украины записали видео в поддержку нацгвардейца Маркива

Руководители управлений Национальной полиции в разных областях Украины выразили слова поддержки в адрес осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Соответствующее видео обнародовал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Участие в записи ролика приняли правоохранители с Полтавщины, Тернопольщины, Хмельнитчины, Житомирщины, Сумщины, Прикарпатья и Донбасса.

На видео правоохранители отметили, что верят в справедливость и надеются на скорейшее возвращение Маркива на Родину.

"Свободу защитнику Украины Виталию Маркиву!", – так полицейские со всей Украины поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя!" – написал Аваков.

Он напомнил, что рассмотрение апелляции по делу Маркива состоится 29 сентября в Милане.

"Свободу защитнику Украины Виталию Маркивым!", - так полицейские со всей Украины 🇺🇦 поддержали незаконно осужденного в Италии гвардейца. Верим в справедливость и ждем скорейшего возвращения на Родину нашего героя! Рассмотрение апелляции - 29.09.20 в Милане. #freeMarkiv pic.twitter.com/uobP3ullmw - Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Рокелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).

30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Рокелли.

12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.

17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 29 сентября в Италии состоится апелляционное обжалование приговора Маркиву.

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