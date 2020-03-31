Украинский политолог Вадим Карасев появился на телевидении в необычной кожаной маске и вызывал бурную реакцию в социальных сетях.

Вечером, 31 марта, в эфире ток-шоу "Черный лебедь" на телеканале NewsOne 63-летний политолог пояснил, что это маска от дизайнера Елены Голец, которая сама предложила ему этот аксессуар (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Кадр NewsOne

"Это уже элемент культуры, маски, дизайнеры работают над тем, чтобы мы более культурно и модно переносили все эти тяготы и лишения", – пояснил Карасев.

При этом пользователи соцсети довольно бурно отреагировали на такой аксессуар. Им он напомнил больше элемент БДСМ: "Прям из БДСМ-салона пожаловал", "BDCM Карасев", "Карасев жжет", "Политолог Карасев и... ну чистый садо-мазо-клуб".

Кадр NewsOne

Также не обошла вниманием образ политолога известная блогерша Татуся Бо. "Вот вы сегодня ржете, а я себе прямо представляю, как тот политолог приходит домой, а из кармана плетка вываливается. А жена ему: "Где ты был?". А он: "С коронавирусом боролся". И выкладывает маску с отверстием против коронавируса, прищепки на соски против коронавируса, наручники против коронавируса…. Вот и должен мужчина ходить на эфиры во всем противовирусном", – написала она в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вадим Карасёв рассказал российским блогерам о стоимости своего повседневного "лука".

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