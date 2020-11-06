Политики спекулируют на экологических проблемах, уничтожая надежду на их решение, - эксперт

Несмотря на предвыборные обещания политиков заботиться об окружающей среде, экологическая ситуация в Украине и в дальнейшем будет оставаться неудовлетворительной. Ведь участники предвыборной гонки воспринимают экологию как средство для пиара. Об этом в эфире 24 канала заявил эколог Александр Дячук.

По его словам, экологическая тематика является крайне болезненной, особенно для жителей промышленных регионов, поэтому ее активно эксплуатируют.

"Политики используют тему защиты окружающей среды, чтобы завоевать благосклонность избирателей и заполучить как можно больше голосов. Однако я не верю тому, что их обещания и программы будут реализованы полностью", – отметил эколог.

Он присоединился к призывам своих коллег в адрес политиков с требованием не дискредитировать эту тему во время избирательной гонки, а защищать окружающую среду реальными делами.

Как отметил Александр Дячук, в Украине нужно разработать реальную программу защиты окружающей среды как минимум на ближайшие 5 лет. И предусмотреть на ее реализацию средства в бюджетах городов и районов.

"В центре внимания должна быть экологическая и климатическая политика. Если города хотят называться европейскими, политикам нужно активно над этим работать", – отметил эколог.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что профессиональные экологи предостерегли от использования темы окружающей среды для пиара или заработка: по мнению экспертов, тема защиты окружающей среды стала инструментом в руках недобросовестных политиков и общественных деятелей.