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18 ноября • обновлено в 11:14
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"Политическая воля есть": в Госпогранслужбе рассказали о борьбе с контрабандой

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На сегодняшний день правительство совместно с Госпогранслужбой принимают эффективные меры для преодоления проблемы контрабанды на границе.

Об этом в программе "Евроинтеграторы" на ObozTV рассказал первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко. По его словам, для того, чтоб бороться с контрабандой, нужна в первую очередь политическая воля. И, как он утверждает, она в Украине есть.

"Правительство принимает эффективные меры, по крайней мере последние месяцы, для преодоления этой проблемы. Созданы совместные группы, которые сейчас действуют активно. И эти меры дают положительные результаты. Мы, в свою очередь, усиливаем кадровый потенциал, проводим ротацию руководящего состава на всех направлениях государственной границы", – отметил Никифоренко.

"Политическая воля есть": в Госпогранслужбе рассказали о борьбе с контрабандой

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Он отметил, что в ведомстве надеются на снижение уровня коррупции. Там планируют сделать уровень противодействия контрабанде таким, который создаст там условия, и контрабанда не будет угрожать национальной безопасности.

Также Никифоренко отметил, что в ведомстве проходят активные проверки работников.

"Недавно мы ввели новый проект формирования руководящего состава наших органов охраны государственной границы. Там предусмотрено много вещей. В том числе лица, которые согласились участвовать в этих конкурсных гонках, дают согласие на полиграфическое исследование на проверку персональных данных.

То есть задействуется много средств и способов для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень добропорядочности, прозрачности в работе и эффективности, компетентности", – добавил Никифоренко.

Как писал OBOZREVATEL, кабмин планирует запустить новую таможенную службу Украины с 1 ноября 2019 года.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Тег
Государственная пограничная служба Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Cила есть, воля есть, силы воли нет
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