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12 ноября • обновлено в 23:33
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Дочь отнял, 7-летнему сыну сделал тату: известная украинская издательница попросила защиты от произвола экс-мужа

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Главный редактор портала Bestin Полина Неня рассказала, что бывший гражданский муж, бизнесмен Юрий Чернецкий забрал у нее 3-летнюю дочку Теону и запрещает им видеться.

Подробности семейной драмы она рассказала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Нени, в течение одного года и девяти месяцев она борется за свои права и права троих детей. Издательница попросила о помощи.

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Неня рассказала о семейной драме

Неня рассказала о семейной драме

Instagram Полины Нени

"После того, как я ушла от отца детей с одним чемоданом в торговый центр, не имея финансов и квартиры/места, куда уйти, я переживала все формы насилия. Я не могу описать, чего мне стоило это внутренне и как я переживала страшные моменты. В этой борьбе, к сожалению, я была одна, и мне больно осознавать и понимать, как выживают в подобных ситуациях другие женщины. На сегодняшний день, с февраля 2019 года, идет судебное слушание по моему делу, я подала заявление в Шевченковский суд на определение места жительства детей и алименты", – призналась она.

Дочь отнял, 7-летнему сыну сделал тату: известная украинская издательница попросила защиты от произвола экс-мужа

Скриншот

Дочь отнял, 7-летнему сыну сделал тату: известная украинская издательница попросила защиты от произвола экс-мужа

Скриншот

Дочь отнял, 7-летнему сыну сделал тату: известная украинская издательница попросила защиты от произвола экс-мужа

Скриншот

По ее словам, бывший муж забрал у нее и детей все средства для существования.

При этом, Чернецкий активно выкладывает в соцсетях фото с дочкой, подписывая "Мама, не нервничай, просто нам кайфово вместе".

Муж Нени отнял у нее дочь

Муж Нени отнял у нее дочь

Скриншот

Он успел жениться на тату-мастере, которая также участвует в конфликте бывших супругов. Примечательно, что в марте Чернецкий без разрешения Нени повел их 7-летнего сына в тату-салон своей новой пассии и сделал ему татуировку. Полина тогда была возмущена поступком бывшего и писала о нем в соцсети.

Чернецкий с новой женой

Чернецкий с новой женой

Instagram ladyvamp13

В рамках сложившейся ситуации, я вынуждена заявить о том, что я была и остаюсь в своей твёрдой позиции - я категорически против нанесения татуировки моему несовершеннолетнему сыну Теодору, который учится в первом классе. Я считаю это преступлением против 7-летнего ребёнка. Я осуждаю действия отца моего сына, и я осуждаю действия мастера - девушки отца моих троих детей. Зная мою позицию, не поставив меня в известность, и видимо абсолютно не думая о последствиях они совершили это злодеяние. Я мама, меня никто не лишал моих родительских прав, я обязана защищать интересы своих детей и их права, и я буду. И я больше не могу молчать, и вынуждена использовать инструмент публичности дабы сейчас и в последствии защитить себя и своих детей. Мое молчаливое терпение и другие мирные пути решения сложившейся ситуации потерпели фиаско. Безнаказанность лишь пораждает новые преступления. Пусть этот беспредел, станет публичным прецедентом, чтобы все татуировщики нашей страны несли наказание за выполнение "любых капризов", а также родители, которые поощряют неосознанные прихоти своих несовершеннолетних детей. ⛔️ ❗️ @y6669 ❗️@ladyvamp13 @brooklyn_tattoo_studio Вышеописанная проблема, гораздо шире - как воспитывать детей после развода, если единственной целью одного из родителей является желание наказать другого, даже ценой психологического состояния, а значит и будущего, собственных детей.

Публикация от Polina Nenia (@polinanenia)

МОЮ ДОЧЬ УДЕРЖИВАЮТ И Я НЕ МОГУ ЕЕ УВИДЕТЬ Я вынуждена придать огласке ситуацию происходящую со мной и моими детьми. В течение 1 года и 9 месяцев, я защищаю и борюсь за свои права и права троих детей. После того, как я ушла от отца детей с одним чемоданом в торговый центр, не имея финансов и квартиры/места куда уйти, я переживала все формы насилия. Я не могу описать чего мне стоило это внутренне и как я переживала страшные моменты. В этой борьбе, к сожалению я была одна, и мне больно осознавать и понимать, как выживают в подобных ситуациях другие женщины. На сегодняшний день, с февраля 2019 года идёт судебное слушание по моему делу, я подала заявление в Шевченковский суд на определение места жительства детей и алименты, спустя год потраченный на попытки подписать мирное соглашение. Судебный процесс длится уже 10 месяцев и умышленно затягивается стороной ответчика. Все это время, по факту я осталась с детьми на улице. К огромному счастью мне помогли мои друзья, я смогла арендовать квартиру, а родственники помогли мне с автомобилем. Все ценное, что у меня было, после 11 лет совместного проживания, отец детей забрал, видимо имея желание видеть как мы голодно умираем. Но, к счастью, этого не случилось и так не будет. У меня есть работа, у меня есть друзья и главное, моя семья. Благодарна каждому. Мы выжили и прошли все самые сложные эмоциональные трудности. Я все это время очень мягко и очень толерантно реагировала на все происходящее с желанием не провоцировать агрессию, не травмировать детей, и ради них дождаться от их отца цивилизованной формы общения и адекватного воспитания. Отец @y6669 не участвует финансово в жизни наших общих детей, я сама оплачиваю квартиру, я сама оплачиваю школу, кружки и услуги педиатра, сама их вожу, сама обеспечиваю их всем необходимым. В суде отец детей доказывает, что он неплатёжеспособен. Мы вошли в его сложное положение и не претендуем. Учитывая все, что я и дети пережили, мы ничего не ждем и ни о чем не просим. Моя главная задача была в том, чтобы не разделять троих детей и чтобы они могли любить двоих родителей. Продолжение в карусели... Мой адвокат Сергей Комлев +380 (67) 320 33 33 @mykola_kuleba @olenazelenska_official

Публикация от Polina Nenia (@polinanenia)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре мужчина похитил свою 6-летнюю дочь от предыдущего брака и прятал ее в лесу.

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Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
гламур мозгами не понять) зачем нам знать весь этот треш? кто все эти люди ? и зачем чуваку красить ноготь на большом пальце....?)
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