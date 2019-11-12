Дочь отнял, 7-летнему сыну сделал тату: известная украинская издательница попросила защиты от произвола экс-мужа

Главный редактор портала Bestin Полина Неня рассказала, что бывший гражданский муж, бизнесмен Юрий Чернецкий забрал у нее 3-летнюю дочку Теону и запрещает им видеться.

Подробности семейной драмы она рассказала на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам Нени, в течение одного года и девяти месяцев она борется за свои права и права троих детей. Издательница попросила о помощи.

Неня рассказала о семейной драме Instagram Полины Нени

"После того, как я ушла от отца детей с одним чемоданом в торговый центр, не имея финансов и квартиры/места, куда уйти, я переживала все формы насилия. Я не могу описать, чего мне стоило это внутренне и как я переживала страшные моменты. В этой борьбе, к сожалению, я была одна, и мне больно осознавать и понимать, как выживают в подобных ситуациях другие женщины. На сегодняшний день, с февраля 2019 года, идет судебное слушание по моему делу, я подала заявление в Шевченковский суд на определение места жительства детей и алименты", – призналась она.

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По ее словам, бывший муж забрал у нее и детей все средства для существования.

При этом, Чернецкий активно выкладывает в соцсетях фото с дочкой, подписывая "Мама, не нервничай, просто нам кайфово вместе".

Муж Нени отнял у нее дочь Скриншот

Он успел жениться на тату-мастере, которая также участвует в конфликте бывших супругов. Примечательно, что в марте Чернецкий без разрешения Нени повел их 7-летнего сына в тату-салон своей новой пассии и сделал ему татуировку. Полина тогда была возмущена поступком бывшего и писала о нем в соцсети.

Чернецкий с новой женой Instagram ladyvamp13

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре мужчина похитил свою 6-летнюю дочь от предыдущего брака и прятал ее в лесу.

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