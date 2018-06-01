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"Полились слезы": журналист рассказал о курьезе из-за "убийства" Бабченко

1.7тЧитать новость на украинском

Журналист и друг Аркадия Бабченко Юрий Мацарский попал в курьезную ситуацию из-за инсценированного убийства.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Журналист на следующий день после "убийства" Бабченко отправился в школу на линейку к дочери.

Юрий Мацарский

Facebook Юрия Мацарского

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Покушение на Бабченко: выяснилось, что будет с "убойным списком"

"Вдруг классная руководительница схватила меня за руку и начала рассказывать о пробелах в воспитании мелкой.

- Ругается, - говорит. - Так умело, что я аж рот открыла.

Тут я вспоминаю, как виртуозно ругался "покойник" и у меня сами собой льются слезы. Стою напротив учительницы и натурально реву. Классная останавливается на полуслове, смотрит на меня и кидается утешать:

- Но в остальном - прекрасная девочка, умная, симпатичная. Ну ругается немного иногда, что ж вы так переживаете-то?" - рассказал Мацарский.

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Эта история повеселила пользователей сети. "Шедеврально! Главное, хорошо, что все хорошо", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что спецслужбы проводят спецоперацию по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, знали всего семь человек.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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