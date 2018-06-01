"Полились слезы": журналист рассказал о курьезе из-за "убийства" Бабченко

Журналист и друг Аркадия Бабченко Юрий Мацарский попал в курьезную ситуацию из-за инсценированного убийства.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Журналист на следующий день после "убийства" Бабченко отправился в школу на линейку к дочери.

Юрий Мацарский Facebook Юрия Мацарского

"Вдруг классная руководительница схватила меня за руку и начала рассказывать о пробелах в воспитании мелкой.

- Ругается, - говорит. - Так умело, что я аж рот открыла.

Тут я вспоминаю, как виртуозно ругался "покойник" и у меня сами собой льются слезы. Стою напротив учительницы и натурально реву. Классная останавливается на полуслове, смотрит на меня и кидается утешать:

- Но в остальном - прекрасная девочка, умная, симпатичная. Ну ругается немного иногда, что ж вы так переживаете-то?" - рассказал Мацарский.

Эта история повеселила пользователей сети. "Шедеврально! Главное, хорошо, что все хорошо", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что спецслужбы проводят спецоперацию по инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, знали всего семь человек.