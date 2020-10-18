Коронавирус может протекать у некоторых людей без признаков болезни. В таком случае нужно побеспокоиться об окружающих и не забывать об элементарных правилах: носить маску, мыть руки и придерживаться дистанции.

Если же чувствуете легкое недомогание, следует купить баллончик кислорода, делать ингаляции и обязательно поддерживать контакт со своим лечащим врачом, чтобы постараться избежать госпитализации.

Как усилить защитный эффект маски и почему здоровый образ жизни может уберечь от COVID-19, OBOZREVATEL рассказала практикующий детский ЛОР с 40-летним стажем Людмила Воронцова. В своих рекомендациях она использует личный опыт и советы других врачей, самый главным принцип медицины – не навреди.

Итак, состояние пациента при COVID-19 делится на три категории.

1. Бессимптомное течение заболевания

Строго говоря, мы не знаем, больны ли. Но на этом этапе очень важно позаботиться о других:

обязательно ношение маски,

соблюдение дистанции,

соблюдение личной гигиены (мытье рук, обработка дезинфицирующими средствами).

Маска должна меняться каждые два часа и обязательно закрывать нос. В закрытых помещениях и в общественном транспорте ношение маски обязательно. А вот на улице, при соблюдении безопасной дистанции, носить маску не нужно, свежий воздух полезнее.

"Мое мнение по поводу маски следующее: оптимальный вариант – это обычная марлевая (хлопок), восьмислойная маска, которую нужно не забывать менять. Такая маска легко стирается, ее можно гладить и использовать повторно. Еще немаловажный фактор – это то, что использование марлевых масок не нанесет удар по семейному бюджету, что в наших реалиях весьма актуально", – отметила Воронцова.

По ее словам, можно усилить защитный эффект маски, прикрепляя к внутренней стороне женскую гигиеническую прокладку, предварительно нанеся на нее несколько капель спиртовой настойки прополиса.

Также следует помнить о том, что риск заболевания уменьшается, если вы ведете здоровый образ жизни, соблюдаете рациональное питание, не имеете вредных привычек, не испытываете недостатка витаминов и избегаете недосыпания. Люди с хорошим иммунитетом болеют значительно реже.

2. Легкое недомогание

Врач советует слегка напрячься и внимательно прислушиваться к своим ощущениям. Возможны следующие симптомы: повышение температуры тела, насморк, боль в горле, покашливание, першение и сухость, потеря обоняния и вкуса, иногда дискомфорт или боли в животе, ломота в мышцах, чувство усталости и быстрая утомляемость.

"Желательно иметь дома пульсоксиметр, для контроля уровня насыщения (сатурации) кислородом тканей. Если этот показатель равен 94 или ниже, то самое время немного подышать кислородом. Это можно сделать в домашних условиях, медицинский кислород в баллончиках имеется в продаже в магазинах, предлагающих товары для здорового образа жизни или в магазинах спортивного питания", – пояснила Воронцова.

По ее словам, зачастую достаточно несколько вдохов медицинского (ни в коем случае не технического) кислорода, чтобы ситуация улучшилась. Из баллончика кислорода емкостью 8 литров можно сделать до 80 вдохов. Обычно такой баллончик оснащен дыхательной маской.

Если беспокоит сухой кашель, то желательно делать микродисперсные ингаляции с помощью небулайзера, добавляя в емкость с водой несколько капель вентолина (для взрослых 20 капель). Такая ингаляция улучшает дыхание и приносит облегчение.

Для улучшения дренажа легких можно до трех часов в день лежать на животе, подкладывая подушку под грудную клетку.

Еще можно делать так называемый удлиненный выдох, когда вы, набрав воздуха в легкие через нос, медленно выдуваете его ртом через широкую коктейльную трубочку, поместив конец трубочки в бутылку с водой.

Как известно, вирус COVID-19 покрыт липидной (жировой) оболочкой. Жиры расщепляются щелочью, поэтому рекомендуется часто и продолжительно мыть руки с мылом (мыло это как раз и есть щелочь), для того, чтобы разрушить оболочку вируса.

Таким образом, делая щелочные ингаляции при помощи того же небулайзера, вполне вероятно, что мы сможем разрушить липидную оболочку вируса на уровне верхних отделов дыхательных путей, не допустив его проникновения в нижние отделы, в бронхи и легкие. Для этого можно использовать минеральную воду, например, Боржоми, предварительно выпустив из нее газ.

"Не забывайте о главном, постоянно поддерживайте контакт со своим лечащим врачом, рассказывайте о своих жалобах и самочувствии, поскольку врачу предстоит определить тяжесть вашего состояния и принять решение о необходимости проведения тестирования на коронавирус и КТ обследования легких", – призвала врач.

3. Госпитализация

Последняя категория требует госпитализации и лечения в условиях стационара. Хочется надеяться, что нам удастся этого избежать.