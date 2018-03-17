"Там нет свободы": Ислямов рассказал, как россияне "кинут" Крым

После возобновления авиасообщения России с Египтом туристы будут лететь туда, а не в аннексированный Крым.

"Однозначно полетят в Египет, полетят в Турцию, куда угодно, но в Крым они не поедут потому что все те прелести, которые были в Крыму, уничтожены. То есть, когда нет свободы, это ж не значит, что сами россияне любят летать туда, где несвободные люди их будут обслуживать", – рассказал в комментарии "Обозревателю" генеральный директор крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов.

Он также подчеркнул, что нужно уменьшать количество и отдыхающих украинцев в Крыму.

"Если бы материковые украинцы еще не ездили туда отдыхать, было бы еще лучше для деоккупации Крыма. Но у нас есть еще много людей, которые так любят Крым, что они готовы под любой юрисдикцией ездить. Хотя должно же быть унижением, когда на собственной территории ты должен переходить какой-то кордон, где тебя обыскивают", – сказал Ислямов.

Как ранее сообщал "Обозреватель", в последнее время в Крыму уменьшилось количество российских флагов и пропагандистских лозунгов с восторгами от оккупации полуострова.