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23 ноября • обновлено в 21:48
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Полетят головы: Хомчак пригрозил наказать виновных в трагедии в Балаклее

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Гибель украинских военнослужащих во время взрывов на военных складах в Балаклее стала результатом служебной халатности, за которую понесут ответственность конкретные должностные лица.

Об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью "Укринформу" в Брюсселе во время заседания Военного комитета ЕС. Он отметил, что не намерен никому прощать такую халатность.

"Я участвовал в расследовании в отношении всех тех арсеналов как главный инспектор Вооруженных Сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили. Я никому не буду прощать таких случаев, потому что безнаказанность порождает только больший беспорядок и опасность", – подчеркнул Хомчак.

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Взрывы в Балаклее

Еспресо.ТВ

Также он выразил соболезнования семьям погибших.

"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь. Расследование этой трагедии в Балаклее сейчас продолжается", – отметил главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Хомчак пристыдил россиян, которые разграбили корабли, Россия вернула Украине. Он назвал их "мародерами".

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Пожар на военном складе в Балаклее
Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Тег
Балаклея
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Руслан Хомчак пристыдил россиян, которые разграбили корабли, Россия вернула Украине". Не мешало бы еще пристыдить корректора и редактора обоза за такие формулировки)
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
пьянь и воры....вот и вся армия Украины
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