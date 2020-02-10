"Полетели зубки!?" Во Львове пассажиры самолета жестко усмирили пьяного дебошира

Во львовском аэропорту на борту самолета компании SkyUp, который готовился к вылету в Киев, произошел конфликт между пьяным дебоширом и другими пассажирами, пытавшимися его угомонить.

В схватке в ход шли маты и кулаки. Видео инцидента опубликовали на YouTube-канале "Актуальная Правда" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам пассажиров, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вел себя неприлично. Люди попытались самостоятельно снять его с рейса, однако он сопротивлялся.

Во Львове пассажиры самолета SkyUp избили пьяного дебошира

"Будь мужиком, встань и выйди... Сейчас высадим тебя!" – говорили ему, на что тот отвечал, что ничего не нарушил и не должен покидать самолет.

В итоге между пассажирами завязалась драка. Сначала в ход пошли легкие пощечины, далее мужчину прижали, применяя что-то вроде приема удушения, а вскоре и вовсе завалили на сидение и начали буквально лупить кулаками.

Во Львове на борту самолета жестко усмирили пьяного дебошира

"Полетели зубки, да, бл*дь!?" – обратился к нему один из тех, кто бил.

При этом некоторые пассажиры снимали происходящее на телефоны, а еще несколько просили успокоится и, не дай Бог, не забить человека прямо на борту.

Пьяного удалось снять с рейса только после того, как в ситуацию вмешались сотрудники аэропорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе пьяный водитель побил полицейского во время принудительного медицинского осмотра. В результате сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

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