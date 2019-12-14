"Нет воды в колодцах!" Эколог предупредил, что Полесье превращается в степь

Глобальное потепление уже проявило себя в Украине – Полесье и северные регионы страны по количеству осадков превращаются в степную зону, такую как Херсонщина.

О необратимых последствиях изменения климата в Украине предупредил эколог Александр Соколенко в эфире ObozTV.

Комментируя резкое обмеление озера Свитязь на Волыни, эколог напомнил о том, что вода понемногу уходит даже из колодцев.

"А то, что у людей нет воды в колодцах?! Что эта ситуация характерна для всего Полесья? В том числе для Киевщины и даже города Киева. Связано это с изменением климата", – отметил Соколенко.

На грани исчезновения оказалось одно из 7 чудес Украины – озеро Свитязь Олександр Козак / Facebook

Он напомнил, что в текущем 2019 году в Киеве все месяцы, за исключением мая, оказались дефицитными по количеству осадков.

"Такая тенденция наблюдается ежегодно. Наше Полесье и север Украины сегодня превращаются по количеству осадков в степную зону, такую как Херсонщина", – подчеркнул эксперт.

"Все это способствует сокращению водных запасов. Уровни грунтовых вод падают, речки и озера мелеют. Об этом знают практически все люди, живущие на Полесье. Это глобальная проблема. А какие-то локальные условия только ухудшают состояние, в частности и Шацких озер", – констатировал Соколенко.

Состояние Шацких озер ухудшается Олександр Козак / Facebook

OBOZREVATEL напоминает, что ученые расценивают изменение климата как угрозу для существования человеческой цивилизации. По состоянию на октябрь 2019 года средняя мировая температура уже была на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху в конце 18 века. Эксперты предостерегают, что глобальное потепление приведет к увеличению числа природных катаклизмов и усилению интенсивности стихийных бедствий – от наводнений до засухи.

Сейчас на сайте президента Украины размещена петиция с призывом спасти знаменитое озеро Свитязь, которое высыхает рекордными темпами.

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