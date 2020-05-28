Полесье может исчезнуть, а Украину накроют пыльные бури: экологи забили тревогу из-за масштабного проекта

Украинское Полесье оказалось под серьезной угрозой исчезновения из-за строительства межгосударственного инфраструктурного водного объекта Е-40. Через реки Днепр и Припять он должен соединить между собой Черное и Балтийское моря.

Что будет, если инженеры начнут менять течение рек и высушивать полесские болота –читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое проект-40?

Он предусматривает восстановление международного водного пути и должен стать одним из самых масштабных инженерных задумок в Восточной Европе. Над ним несколько лет работают Беларусь, Украина и Польша. Проект предусматривает строительство инфраструктурных объектов, обеспечивающих проход судов 80 метров в длину.

Согласно исследованию морского института Гданьска, водный путь будет пересекать пять рек – Вислу, Буг, Пену, Припять и Днепр. Их глубину нужно будет увеличить на 2,5 метра. Таким образом, планируют соединить порты польского Гданьска и украинского Херсона. В феврале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что проект вышел на стадию практической реализации. Длина маршрута – 2 тыс км.

Проект Е-40 может уничтожить украинское Полесье Hадио Трек

Полесье – последний нетронутый природный резервуар Европы

Эксперты убеждены, что работы над строительством водного пути будут означать конец для Полесья как последнего нетронутого природного резервуара Европы.

"Полесье – последний антропогенный неизмененный регион, место жизни очень большого количества животных. Этот проект разрушит его, будут высыхать болота, где-то подтопит, где-то высушит. Исчезнут ягоды и звери, будут вспыхивать пожары из-за возгорания торфа, после чего постоянно будут возникать песчаные бури", – отметил белорусский эколог Иван Парникоза.

Он напомнил, что еще до недавнего времени Полесье понемногу восстанавливалось после неудачных попыток времен Советского Союза перестроить регион для выращивания ржи.

"К чему это привело? Болота высохли, рожь так и не начали сажать, зато зарыли кучу государственных денег. Теперь бобры прикрыли все эти мелиоративные каналы, восстановили естественный гидрорежим. Полесье начало понемногу восстанавливаться. Белорусы также занимаются активным восстановлением болот", – отметил эколог.

Парникоза также напомнил историю со строительством Дунайского канала, судоходный путь которого должен был пролегать через устье реки Дунай.

"Благодаря этому каналу мы должны были конкурировать в регионе с Румынией, но этого не произошло. Поэтому у меня вопрос, Е-40 не повторит его судьбу? К тому же здесь вряд ли удастся обойти Беларусь, потому что на ее территории Припять соединяется с Бугом. А Беларусь – в зоне российских интересов, соответственно сегодня пустит, а завтра запретит", – подытожил эколог.