Покушение на бывшую пленницу "ДНР": выяснились детали ее состояния

Бывшая пленница "ДНР" Валентина Бучок, на которую совершили покушение 20 июня у нее дома рядом с городом Константиновка Донецкой области, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Денис Казанский, напомнив, что к калитке во дворе у женщины кто-то привязал гранату, и она подорвалась на этой растяжке.

"Учитывая, что Валентина Бучок – обычная женщина пенсионного возраста, у которой нет ни бизнеса, ни важной должности, покушаться на ее жизнь могли разве что в связи с тем, что она не боится давать интервью и рассказывать о преступлениях боевиков", – предположил журналист.

"Валентина сидела в Донецке, в тюрьме "Изоляция", и открыто говорит о том, как там издеваются над пленными людьми. Называя, в том числе, и фамилии преступников", – напомнил Казанский.

Казанский сообщил о состоянии Валентины Бучок Facebook Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились первые фотографии с места нападения на Валентину Бучок. На месте происшествия работали кинологи и взрывотехники, пострадавшую госпитализировали.