Покушались на главаря : в "ДНР" выдали фейк о "террористе" СБУ из Иордании

Террористы так называемой "ДНР" утверждают, что задержали гражданина Иордании, который якобы является "агентом СБУ".
"Спецслужбы ДНР" заявили, что он участвовал в подготовке "покушения" на главаря "МГБ" Эдуарда Басурина.
Террористы утверждают, что Хальдун Найеф Саил Харахшех в августе 2016 года был завербован сотрудниками СБУ при пересечении КПВВ "Марьинка".
Он якобы на протяжении двух лет занимался закладкой оружия и слежкой на временно оккупированной территории Донецкой области.
"Зимой 2018 года иностранец получил задание по осуществлению наблюдения за адресом проживания заместителя командующего оперативным командованием ДНР полковника Эдуарда Басурина", - заявили террористы.
Боевики считают, что передаваемая задержанным информация "использовалась для подготовки покушения на жизнь Басурина".
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня один из главарей "ДНР" попал в смертельную аварию.
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