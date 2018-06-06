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Покушались на главаря : в "ДНР" выдали фейк о "террористе" СБУ из Иордании

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Террористы так называемой "ДНР" утверждают, что задержали гражданина Иордании, который якобы является "агентом СБУ".

"Спецслужбы ДНР" заявили, что он участвовал в подготовке "покушения" на главаря "МГБ" Эдуарда Басурина.

Террористы утверждают, что Хальдун Найеф Саил Харахшех в августе 2016 года был завербован сотрудниками СБУ при пересечении КПВВ "Марьинка".

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Он якобы на протяжении двух лет занимался закладкой оружия и слежкой на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Зимой 2018 года иностранец получил задание по осуществлению наблюдения за адресом проживания заместителя командующего оперативным командованием ДНР полковника Эдуарда Басурина", - заявили террористы.

Боевики считают, что передаваемая задержанным информация "использовалась для подготовки покушения на жизнь Басурина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня один из главарей "ДНР" попал в смертельную аварию.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Объекты
террористы "ДНР"Служба безопасности Украины
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