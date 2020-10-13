Покрова Пресвятой Богородицы считается оберегом всех поколений защитников Украины, начиная с эпохи правления Великого князя Киевского Ярослава Мудрого, что продолжилась во времена Войска Запорожского и казаков, которые защищали родной край от врагов, и далее в период Украинской Народной Республики (УНР), когда Армия УНР боролась за украинскую государственность от нападений большевиков и белогвардейцев. Затем, в 1942 г.. Покрова стала оберегом для бойцов Украинской повстанческой армии и, наконец, в 2014 г.. Покровительницей защитников Украины от российской вооруженной агрессии.

Считается, что именно в этот день войско русов во главе с Киевским князем Аскольдом взяло в осаду столицу Византии Константинополь, пытаясь его захватить. Жители города в горячей молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла своим Покровом, сделав их невидимыми. Аскольд и его дружинники были настолько поражены этим явлением, будучи язычниками, сразу приняли святое крещение.

В украинской традиции Покрова тесно связывается с идеями защиты от врагов: еще в первой половине 11 в. Великий князь Ярослав Мудрый решил отдать Киев и всю Русь под сень Божьей Матери. Позже, в эпоху казачества Покрова стала защитницей и покровительницей Войска Запорожского. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с ее иконой была главной на Запорожской Сечи, а 14 октября стало одним из самых важных дней – тогда казаки проводили свои советы, на которых выбирали нового гетмана или кошевого атамана. Особое уважение к празднику Покрова было заведено во времена гетманства Богдана Хмельницкого. В это время возникает особый новый уникальный тип иконы "Казацкая Покрова". На территории Украины самой старой церковью, посвященной этому великому празднику является Покровская церковь в селе Сутковцы (15 в.) В Хмельницкой области. После разрушения российской императрицей Екатериной ИИ Запорожской Сечи, казаки, следуя Дунай, несли с собой икону Покрова Пресвятой Богородицы.

В 20 веке казацкие традиции последовали борцы за независимость Украины – Армия Украинской Народной Республики (1918-21 гг.), Боровшейся с агрессией большевиков и приступами белогвардейцев, и Украинская повстанческая армия (УПА). Именно 14 октября 1942 стало датой официального создания и деятельности УПА.

В 2014 году в украинском обществе в результате реакции на вооруженную агрессию России усилились тенденции декоммунизации - отказ от советских символов и праздников. Поэтому 14 октября были установлены как День защитника Украины и отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, известного в советское время как "День Советской армии и Военно-морского флота". Собственно, 23 февраля 1918 красногвардейцы Петрограда выступили на встречу немецким войскам, колоннами шли на российскую столицу. Немцы остановились, чтобы подтянуть тылы и перегруппироваться, а советские историки позже описали это как большую победу Красной гвардии, которая даже не вступила в бой. Эта мифическая победа обрастала позднейшими легендами. Только во времена новой украинской государственности с 1991 г.. Было непонятным, почему в Украине должны уважать дату создания Красной Армии, уничтожившей Украинскую Народную Республику в конце 1920 г.., Ведь Украинская государственность имеет свои символы и своих героев. Поэтому советский праздник 23 февраля, так почитается в стране-агрессоре, просто не могло оставаться торжественным событием для Украинской, которые имеют куда ярче и тысячелетние традиции защиты Родины от настоящих врагов. Ведь именно немцы в марте 1918 г.. Вынудили российский Петроград признать независимость Украинского государства.

Праздник Покрова с 2014 г.. Стало Днем защитника Украины на фоне вооруженной агрессии России в Донбассе и оккупации ею Крыму, с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе. . Под лозунгом - "Сила непокоренных" - украинцы впервые отмечали праздник Дня защитника Украины.

Таким образом, 14 октября Украина чтит как современных защитников, которые отстаивают территориальную целостность Родины в войне с российским агрессором, так и вспоминает героев разных эпох нашей истории – это День украинского казачества и начала УПА. В целом это день, когда нужно вспомнить павших воинов вследствие российской агрессии, а также поблагодарить всех поколением защитников Отечества, посвятивших свою жизнь защите украинского народа и национальной государственности.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.