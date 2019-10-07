Покров Пресвятой Богородицы 2019: короткие поздравления с праздником

Праздник Покров Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) православные христиане традиционно отмечают 14 октября. В 2019 году празднование приходится на понедельник.
Третью Пречистую называют праздником свадеб, матерей, воинов и прощения. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.
Покрова - поздравления в стихах
Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простёрла руки для чудес.
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.
***
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
***
Желаю каждому сегодня
Быть под Покровом Пресвятым,
Чтоб Богородица спасала,
И чтоб на все хватало сил.
Судьба у вас пусть доброй будет
И в трудный час не позабудет.
Пусть берегут вас небеса
Сегодня, завтра и всегда!
Покрова - поздравления в прозе
Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.
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Поздравляю всех со святым праздником. Пускай свет жизни, любви и добра всегда исходит из ваших сердец. Живите всегда с верой в Бога, в чудеса и никогда не теряйте надежду на лучшее. Желаю вам, чтобы в святой Покров остались в прошлом все неприятности и беды, пускай впереди вас ждут только благополучие и счастье. С праздником!
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Поздравляю со светлым праздником — Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю каждому мира, крепкой веры, непоколебимого мужества и стойкости в любых ситуациях. Пусть хранит, опекает, оберегает и защищает вас Богородица, отводя лихо и скверну от вашей жизни!
Покрова - открытки
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября, в День Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины, в Киеве пройдет торжественный марш, в котором планирует принять участие "Правый сектор".
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