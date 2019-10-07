Покров Пресвятой Богородицы 2019: короткие поздравления с праздником

Праздник Покров Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая) православные христиане традиционно отмечают 14 октября. В 2019 году празднование приходится на понедельник.

Третью Пречистую называют праздником свадеб, матерей, воинов и прощения. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями в стихах и прозе.

Покрова - поздравления в стихах

Остановитесь на минуту,

Чтоб заглянуть в лазурь небес,

Откуда Пресвятая Дева

Простёрла руки для чудес.

Пусть благодать вас наполняет,

И вера будет в вас жива.

Здоровья, света, мира, счастья,

Любви, добра в День Покрова.

***

Пусть Богородица Святая

Покровом вас от бед накроет,

Пусть от болезней защищает

И душу с сердцем успокоит.

С Покровом вас я поздравляю,

Пусть сердце радость наполняет,

Желаю жить не унывая,

Пусть Бог во всем вам помогает.

***

Желаю каждому сегодня

Быть под Покровом Пресвятым,

Чтоб Богородица спасала,

И чтоб на все хватало сил.

Судьба у вас пусть доброй будет

И в трудный час не позабудет.

Пусть берегут вас небеса

Сегодня, завтра и всегда!

Покрова - поздравления в прозе

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.

***

Поздравляю всех со святым праздником. Пускай свет жизни, любви и добра всегда исходит из ваших сердец. Живите всегда с верой в Бога, в чудеса и никогда не теряйте надежду на лучшее. Желаю вам, чтобы в святой Покров остались в прошлом все неприятности и беды, пускай впереди вас ждут только благополучие и счастье. С праздником!

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Поздравляю со светлым праздником — Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю каждому мира, крепкой веры, непоколебимого мужества и стойкости в любых ситуациях. Пусть хранит, опекает, оберегает и защищает вас Богородица, отводя лихо и скверну от вашей жизни!

Покрова - открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября, в День Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины, в Киеве пройдет торжественный марш, в котором планирует принять участие "Правый сектор".

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