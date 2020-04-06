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6 апреля • обновлено в 05:55
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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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"Зеленым" халявщикам посвящается...

1.4т

Пользователи.

Про волонтерский сайт "Шоколадной Солидарности".

И это не я его так называю. Это зеленые халявщики, регистрирующиеся в очередь за продуктовыми наборами.

"Зеленым" халявщикам посвящается...

И я ведь понимаю, что просеять всех невозможно, а на благое дело сбрасываются со всех уголков страны. Но эти люди, ржущие над ПАП и тем не менее получающие свою коробку с продуктами, абсолютно уверены - деньги в фонде исключительно из бюджета Украины. А значит - он им должен. И они совершенно не унижаются.

Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос: а что нам хорошего сделал ПАП?

- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам.

Я не знаю, где грань между совестью и наглостью. С одной стороны, это граждане с таким же паспортом, как у меня. С другой стороны - годы (лет 10 уже есть?) воспитания на Квартале 95. Ведь это исконно кварталовские ценности - обесцененная культура, совковость как она есть, шагание по головам и лозунг "я пользуюсь".

Как есть поколение совка - так есть поколение Квартала. И то, и другое - в одной категории. И в принципе, несложно ведь проверить, что "ЕС" бросает клич с указанием расчетного счета, что сбрасываются на такие продуктовые наборы рядовые граждане, может, сосед зеленого избирателя. Может, его начальник. Может, волонтер, который так же в 2014-м сбрасывался на оборону. И насколько же все повторяется!

Ты эту "Шоколадную солидарность" свято ненавидишь, и тем не менее уровень твоей сознательности так низок, а уровень наглости и цинизма так высок, что ты берешь и не краснеешь. Зная, что за это платят работающие люди. За тебя, зеленую беспринципную амебу.

Точно так же за тебя воевали.

Точно так же для тебя строили и точно так же тебя будут лечить, "если что".

Да, да. Я знаю. Ты живешь с девизом "я пользуюсь". Вполне в духе времени.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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Бєлік Григорій
Бєлік Григорій
Ті яким "какаяразница" нікуди не поділись. І не зникнуть. Вони живуть серед нас за наш кошт. І за це вважають нас придурками яким "большевсехнада".
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