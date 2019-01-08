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''Покойся с миром, ангел'': родные поделились трогательными фото погибшего 11-летнего сына украинского дипломата

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Родственники погибшего 4 января в ДТП под Тернополем сына украинского дипломата Павла Процюка — 11-летнего Михаила, поделились в сети трогательными фото мальчика.

О боле утраты рассказала в Facebook бабушка Нина Процюк. "Покойся с миром, ангел! Как нам жить без тебя, любовь моя?" — написала она.

Мальчик активно занимался спортом и радовал свою семью наградами. На кадрах видно, что он увлекался футболом и даже получил в кругу родных титул "чемпиона".

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Павел Процюк

Павел Процюк

Facebook Павел Процюк

''Покойся с миром, ангел'': родные поделились трогательными фото погибшего 11-летнего сына украинского дипломата

Facebook Миша Процюк

''Покойся с миром, ангел'': родные поделились трогательными фото погибшего 11-летнего сына украинского дипломата

Facebook Миша Процюк

''Покойся с миром, ангел'': родные поделились трогательными фото погибшего 11-летнего сына украинского дипломата

Facebook Миша Процюк

Сам Михаил на своей странице часто делился снимками со своей семьей и друзьями. На всех фотографиях мальчик сверкал лучезарной улыбкой.

''Покойся с миром, ангел'': родные поделились трогательными фото погибшего 11-летнего сына украинского дипломата

Facebook Миша Процюк

''Покойся с миром, ангел'': родные поделились трогательными фото погибшего 11-летнего сына украинского дипломата

Facebook Нина Процюк

''Покойся с миром, ангел'': родные поделились трогательными фото погибшего 11-летнего сына украинского дипломата

Facebook Миша Процюк

Пользователи поддержали семью Процюк. Многие со скорбью пожелали сил и терпения родственникам. "Нет слов. Огромная боль!", "Пусть Господь даст Вам сил это пережить", "Посылаю свои поцелуи маленькому ангелу", – написали они в комментариях.

''Покойся с миром, ангел'': родные поделились трогательными фото погибшего 11-летнего сына украинского дипломата

Как сообщал OBOZREVATEL, 11-летний Михаил Процюк погиб в результате столкновения фуры и легкового автомобиля, когда возвращался с тренировки.

Место
Украина
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