''Покойся с миром, ангел'': родные поделились трогательными фото погибшего 11-летнего сына украинского дипломата

Родственники погибшего 4 января в ДТП под Тернополем сына украинского дипломата Павла Процюка — 11-летнего Михаила, поделились в сети трогательными фото мальчика.

О боле утраты рассказала в Facebook бабушка Нина Процюк. "Покойся с миром, ангел! Как нам жить без тебя, любовь моя?" — написала она.

Мальчик активно занимался спортом и радовал свою семью наградами. На кадрах видно, что он увлекался футболом и даже получил в кругу родных титул "чемпиона".

Новости В Запорожье в ДТП погиб ребёнок

Павел Процюк Facebook Павел Процюк

Facebook Миша Процюк

Facebook Миша Процюк

Facebook Миша Процюк

Сам Михаил на своей странице часто делился снимками со своей семьей и друзьями. На всех фотографиях мальчик сверкал лучезарной улыбкой.

Facebook Миша Процюк

Facebook Нина Процюк

Facebook Миша Процюк

Пользователи поддержали семью Процюк. Многие со скорбью пожелали сил и терпения родственникам. "Нет слов. Огромная боль!", "Пусть Господь даст Вам сил это пережить", "Посылаю свои поцелуи маленькому ангелу", – написали они в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11-летний Михаил Процюк погиб в результате столкновения фуры и легкового автомобиля, когда возвращался с тренировки.