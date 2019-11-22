"Надо говорить "в Украине": Поклонская разнесла пропагандистов на росТВ. Видео

Нелегитимный депутат Государственной думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская заявила, что правильно говорить не "на", а "в Украине".

Неожиданное, как для фанатки "русского мира", заявление прозвучало в эфире телеканала "Дождь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Поклонская заявила, что пропагандисты поступают неправильно, устраивая "шоу" якобы с украинскими экспертами в своих программах.

Поклонская разнесла пропагандистов на росТВ Скриншот из видео

"Приглашаются шуты из Украины, клоуны, порочащие свою страну в телешоу здесь в Москве. И все дружно аплодируют, смеются: "Ха-ха, посмотрите, какие хохлы тупые". Но это не так. Я имею в виду все эти передачи на первом, втором каналах, когда участвуют не политики, не депутаты, а какие-то отщепенцы, и представляют всю страну. А я бы предложила пригласить какого-то депутата из новой власти, политика, эксперта... Они приглашают тех людей из Украины, которые не могут представить Украину, как этого требует этикет, вообще по всем правилам показать эту страну. Почему? Это устраивает телешоу, потому что интересно, потому что на их фоне мы выглядим намного лучше. Но это неправильно", – заверила она.

Кроме того Поклонская указла на то, что пропагандисты постоянно используют формулировку "на Украине", однако так говорить нельзя.

“Надо говорить не “на Украине”, а “в Украине”. Надо если приглашать на шоу, то таких же равнозначных нормальных политиков, которые могут ответить нормально”, – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская назвала себя "коренной украинкой" и разозлила россиян фото в вышиванке.

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