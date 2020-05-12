Поклонская призналась в любви украинскому языку и спела "Черемшину". Видео

Мила Озеровская Общество 11:25, 12.05.2020 Обновлено: 11:48, 12.05.2020

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская цинично призналась в любви украинскому языку и спела известный хит Софии Ротару "Черемшина".

О своем отношении к языку преданной Родины коллаборационистка рассказала в интервью Дмитрию Гордону. Она отметила, что немного помнит и понимает украинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он очень красив, песни украинские помню. "Черемшина" – прекрасная песня. Даже поем с друзьями здесь: и в Крыму, и в Москве собираемся, поем "Черемшину". Но быстро говорить именно юридическими терминами, как нас учили в прокуратуре… Я, к сожалению, так в совершенстве и не овладела этими навыками, не смогла научиться. Но, тем не менее, если не торопиться, можно и общаться українською мовою", – сказала Поклонская.

Наталья Поклонская
Скриншот видео

"Я люблю свой родной язык и люблю украинский язык. Это у меня второй такой любимый. На Донбассе вообще был суржик украино-русский, мы говорили и украинским, и русским, все вперемешку. Нас понимали. Но украинский язык я люблю, украинские песни помню. "Черемшину" заспіваю хоч зараз", – добавила пособница оккупантов и исполнила фрагмент шлягера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

В 14-м казалось, что наступило тяжелейшее время. Столько лет прошло, а лучше не стало

"Безвиз "заменили на "безвыезд": у Порошенко призвали прекратить грубый запрет на свободное передвижение украинцев

"Легче управлять толпой": эксперты признали закрытие парков в Украине фикцией

Карантин в Украине продолжат после 22 мая: Шмыгаль анонсировал новый этап

Украинская больница попала в скандал, вымогая деньги за тесты на COVID-19