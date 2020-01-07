Поклонская приехала в Крым и внезапно заговорила на украинском языке

Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская опубликовала поздравление с Рождеством на украинском языке.

В Telegram-канале Поклонская сообщила, что приехала в оккупированный Крым к семье, опубликовав снимок со своим отцом.

При этом она неожиданно перешла на украинский язык. "Христос рождається! Славімо його!" – написала Поклонская.

Поклонская заговорила на украинском языке

Как писал OBOZREVATEL, ранее Поклонская внезапно заявила, что готова стать послом РФ в Киеве. Она заявила, что "Россия и Украина неразрывно связаны между собой".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!