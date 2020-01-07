Главная Новости
8 января • обновлено в 01:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Поклонская приехала в Крым и внезапно заговорила на украинском языке

Читать материал на украинском

Нелегитимный депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская опубликовала поздравление с Рождеством на украинском языке.

В Telegram-канале Поклонская сообщила, что приехала в оккупированный Крым к семье, опубликовав снимок со своим отцом.

При этом она неожиданно перешла на украинский язык. "Христос рождається! Славімо його!" – написала Поклонская.

Новости
Поклонская внезапно назвала жителей Донбасса "обычными украинцами"

Поклонская заговорила на украинском языке

Поклонская заговорила на украинском языке

Поклонская приехала в Крым и внезапно заговорила на украинском языке

Как писал OBOZREVATEL, ранее Поклонская внезапно заявила, что готова стать послом РФ в Киеве. Она заявила, что "Россия и Украина неразрывно связаны между собой".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Наталья Поклонская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
27
11
Смешно
3
Интересно
4
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В Крыму украинский или татарский языки не запрещены, мало того, они официально вынесены на государственный уровень в регионе, значит на них могут происходит обращения во все формы власти, проводиться обучение.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги