Поклонская – о скандальном унитазе Пшонки: это не золото, а красочка

Ольга Липич Общество 10:59, 21.09.2020 Обновлено: 11:45, 21.09.2020

Депутат нелегитимной Госдумы России, "экс-прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что фото золотого унитаза в доме Виктора Пшонки якобы фотошоп.

Такое мнение она высказала в интервью журналистке Ксении Собчак. По мнению Поклонской, во времена прокурорства Пшонки в стране был "порядок", поэтому мебель в его доме может быть "хоть бриллиантовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Те фотографии, который всплыли в интернете – ворвались просто разбойники в чужой дом генерального прокурора. Врываться в чужой дом и ковыряться в шкафах, смотреть какие там унитазы... Пусть он будет хоть бриллиантовый, но страна тогда была и прокуратура работала. Порядок был. И я ничего плохого не могу сказать про своего руководителя Пшонку, только поблагодарить его могу", – сказала она.

Рупор Кремля заявила, что фотографии – подстава, а унитазы на самом деле были покрашенные.

"А по поводу фото и унитазов – много в интернете – это подстава, фотошоп. Это не золото, красочка", – сказала она.

Напомним, в 2014 году в сети опубликовали фото особняка экс-генерального прокурора времен беглого президента Виктора Януковича Виктора Пшонки, который поразил роскошью и безвкусицей. Мебель там имела золотую обивку. Особняк располагается в селе Гореничи в Киево-Святошинском районе Киевской области Украины.

В резиденции в большом количестве находились иконы, картины, награды. Также была обнаружена коллекция холодного оружия.

Туалет в доме Пшонки
Фото: Евгений Чубук
Золотые краны в особняке Пшонки
Фото: Евгений Чубук
Ванная с золотыми кранами
Фото: Евгений Чубук
Роскошь и безвкусица в доме Пшонке поразили украинцев
Фото: Евгений Чубук
Роскошь и безвкусица в доме Пшонке поразили украинцев
Фото: Евгений Чубук

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году, после побега Виктора Януковича из Украины, золотые батон и унитаз стали трендом у туристов.

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