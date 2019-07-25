Поклонница российских соцсетей: всплыли скандальные факты о замглаве Службы внешней разведки

Новоназначенная заместитель главы внешней разведки Екатерина Сляднева активно пользуется своими аккаунтами в запрещенных российских соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Об этом свидетельствуют данные на ее страницах. Так, по сотяонию на 25 июля указано, что она посещала в недавнем времени обе соцсети (чтобы посмотреть подтверждающие скриншоты, доскролльте новость до конца).

При этом, на сайтах видно, что Сляднева регулярно делилась событиями своей жизни и постила фотографии.

Екатерина Сляднева fakty.com.ua

Скриншот

Обратил внимание на ее активность в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Назначить Сляднева Екатерину Анатольевну заместителем главы Службы внешней разведки Украины. В этот момент в Одноглазниках "В сети". Хочет удалить аккаунт или подчищает. Еще и в ВК есть. Скрины не горят, Екатерина. Все молчу, потому что убьют", – написал он.

Пользователи бурно отреагировали в комментариях. "Тихо-тихо, то она там уже разведеятельность вела, ничо ты не понимаешь", "Может она 007?" – написали они.

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