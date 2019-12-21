"Безмозглые рабы": сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину. Фото

В субботу, 21 декабря, в Москве устроили мероприятия в честь 140-летия со дня рождения советского диктатора, обрекшего на смерть множество людей, Иосифа Сталина.

Фото и видео мероприятий появились в соцсетях и вызвали бурное обсуждение среди пользователей (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Большинство удивило то, что несмотря на преступления диктатора, с каждым годом все больше активистов несут цветы к его памятнику и устраивают многочисленные шествия. Кроме того, в Москве и других городах на фасадах домов вывесили большие проекции Сталина с подписью "Я вернусь".

Сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину

Сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину

Сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину

Сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину

"Кладбище цивилизации. Во всем мире люди несут цветы жертвам сталинских репрессий и только в России – их главному палачу. В этом ГУЛАГе уже ничего не изменить", – отреагировал блогер Vіtаuskаs.

Сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину Twitter Коли Лукойлова

Сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину Twitter Коли Лукойлова

Сеть возмутило массовое поклонение россиян убийце-Сталину

"Никто не уничтожил столько коммунистов, сколько Сталин. Коммунисты, обожающие усатого людоеда,они мазохисты или идиоты?", "Парад моральных уродов", "Этот народ постоянно ищет себе царя", "Не мешайте мертвым хоронить своих мертвецов", "И ведь у многих предки уничтожены были этим людоедом. Рабы безмозглые", – добавили в комментариях.

Отличился в день рождения Сталина и бывший премьер-министр Украины, соратник беглого президента Виктора Януковича Николай Азаров. Он разместил в соцсети фото Сталина с его цитатой.

"Или старик окончательно еб*нулся – или ФСБшники уже просто автоматически пишут под копирку с кремлевских указаний всякую пургу от его имени", – отреагировал политолог Алексей Голобуцкий.

Москва сегодня. Кладбище цивилизации. Во всем мире люди несут цветы жертвам сталинских репрессий и только в России - их главному палачу.

В этом ГУЛАГе уже ничего не изменить... pic.twitter.com/XI9fkmOaza — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) December 21, 2019

Спросить хочу.

Никто не уничтожил столько коммунистов, сколько Сталин. Коммунисты, обожающие усатого людоеда,они мазохисты или идиоты? — Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 21, 2019

Факт в том, что Сталин их всех отправил бы в ГУЛАГ в первую очередь, даже раньше, чем либералов. pic.twitter.com/Uz9qMODW2c — Borisenko (@borisenkodmitr) December 21, 2019

День рождения Сталина.

Годы разные - идиоты всё те же. pic.twitter.com/hCnHKJRToN — Nasha Canada - Наша Канада🇨🇦 (@NashaCanada) December 21, 2019

21 декабря, в 140-ю годовщину со дня рождения И.В. Сталина, в Чебоксарах появился барельеф Иосифа Виссарионовича Сталина. pic.twitter.com/ZffMAHAJ56 — Сталин — Центр ☭ (@StalinCentr) December 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России зафиксировали рекордный уровень одобрения советского диктатора Иосифа Сталина – суммарно около70% процентов россиян положительно оценили его роль в истории.

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