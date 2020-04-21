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21 апреля • обновлено в 20:15
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"Покемон", велосипед, Библии и сигары: Зеленский за год президентства получил 181 подарок

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За год со дня инаугурации в 2019-м шестой президент Украины Владимир Зеленский получил 181 подарок от западных партнеров и украинцев.

Например, Секретная разведывательная службы МИД Великобритании презентовала ему собрание сочинений Шекспира, а известный китайский бизнесмен Джека Ма – фарфоровую статуэтку "Покемон". Об этом говорится в ответе ОП на запрос "Українських Новин".

Отмечается, что треть подарков, примерно 60, глава государства получил в 2019 году от иностранных лидеров, делегаций и компаний. Так, в день инаугурации, 20 мая 2019-го, делегация США подарила ему коробку сигар с орлом на крышке, президент Венгрии Янош Адер – статуэтку, делегация Казахстана – часы, а Румынии – подарочную ручку.

За год со дня инаугурации Зеленский получил 181 подарок

За год со дня инаугурации Зеленский получил 181 подарок

За первые полгода президентства Зеленский получил презент от бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска – галстук Hermes, от бизнесменов Китая – красную вазу с рисунком цветов, свиток с драконом и птицей, а также свиток с изображением моста. От посланника премьер-министра Японии президенту преподнесли скатерть, от американских сенаторов – металлическую тарелку с символикой США, от главы Финляндии – вазу, от МИД Польши и Швеции – запонки и дизайнерскую тарелку из металла соответственно, от делегаций Словакии, Израиля и Франции – тарелку из хрусталя, статуэтку и ручку.

Подарки Зеленского

Подарки Зеленского

ukranews.com

Во время визита Зеленского в Турцию ему подарили аж 10 презентов, среди которых галстук от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сахарница, мешочек с горохом нут и семенами кориандра. А по прибытию с официальным визитом в Эстонию шестой президент Украины получил пять подарков, среди которых были знаменитый велосипед и маска для сна.

Подарки Зеленского

Подарки Зеленского

ukranews.com

Пребывая в Литве от президента Гитанаса Науседы Зеленскому подарили галстук и брошку, в Латвии – запонки от спикера Сейма, в Польше – графин и набор стаканов, а в Японии – часы на деревянной доске.

Ко всему прочему, получал подарки президент и в Украине. Например, банку с надписью "Слава Украине" и табличкой из тюрьмы от освобожденного из кремлевского плена режиссера Олега Сенцова, а также мягкую игрушку "Сова" от экс-председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной.

Подарки Зеленского

Подарки Зеленского

ukranews.com

Во время рабочего визита в Одессу Зеленскому презентовали кепку "гоцманка" и керамическую статуэтку "дельфин", на Чернобыльскую атомную электростанцию – дозиметр, а на восток – деревянную табличку с надписью "Украина или смерть".

Помимо этого, в 2019 году Владимиру Зеленскому дарили Библии, иконы из бисера, вышиванку, его портрет, картину "Зе! Команда" и около сотни различных книг.

Подарки Зеленского

Подарки Зеленского

ukranews.com

Подарки Зеленского

Подарки Зеленского

ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский не захотел взять собственный бюст, который ему презентовали журналисты телеканала "1+1" в Черкассах. Он удивился такому подарку.

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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