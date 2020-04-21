"Покемон", велосипед, Библии и сигары: Зеленский за год президентства получил 181 подарок

За год со дня инаугурации в 2019-м шестой президент Украины Владимир Зеленский получил 181 подарок от западных партнеров и украинцев.

Например, Секретная разведывательная службы МИД Великобритании презентовала ему собрание сочинений Шекспира, а известный китайский бизнесмен Джека Ма – фарфоровую статуэтку "Покемон". Об этом говорится в ответе ОП на запрос "Українських Новин".

Отмечается, что треть подарков, примерно 60, глава государства получил в 2019 году от иностранных лидеров, делегаций и компаний. Так, в день инаугурации, 20 мая 2019-го, делегация США подарила ему коробку сигар с орлом на крышке, президент Венгрии Янош Адер – статуэтку, делегация Казахстана – часы, а Румынии – подарочную ручку.

За год со дня инаугурации Зеленский получил 181 подарок

За первые полгода президентства Зеленский получил презент от бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска – галстук Hermes, от бизнесменов Китая – красную вазу с рисунком цветов, свиток с драконом и птицей, а также свиток с изображением моста. От посланника премьер-министра Японии президенту преподнесли скатерть, от американских сенаторов – металлическую тарелку с символикой США, от главы Финляндии – вазу, от МИД Польши и Швеции – запонки и дизайнерскую тарелку из металла соответственно, от делегаций Словакии, Израиля и Франции – тарелку из хрусталя, статуэтку и ручку.

Подарки Зеленского ukranews.com

Во время визита Зеленского в Турцию ему подарили аж 10 презентов, среди которых галстук от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сахарница, мешочек с горохом нут и семенами кориандра. А по прибытию с официальным визитом в Эстонию шестой президент Украины получил пять подарков, среди которых были знаменитый велосипед и маска для сна.

Подарки Зеленского ukranews.com

Пребывая в Литве от президента Гитанаса Науседы Зеленскому подарили галстук и брошку, в Латвии – запонки от спикера Сейма, в Польше – графин и набор стаканов, а в Японии – часы на деревянной доске.

Ко всему прочему, получал подарки президент и в Украине. Например, банку с надписью "Слава Украине" и табличкой из тюрьмы от освобожденного из кремлевского плена режиссера Олега Сенцова, а также мягкую игрушку "Сова" от экс-председателя Харьковской ОГА Юлии Светличной.

Подарки Зеленского ukranews.com

Во время рабочего визита в Одессу Зеленскому презентовали кепку "гоцманка" и керамическую статуэтку "дельфин", на Чернобыльскую атомную электростанцию – дозиметр, а на восток – деревянную табличку с надписью "Украина или смерть".

Помимо этого, в 2019 году Владимиру Зеленскому дарили Библии, иконы из бисера, вышиванку, его портрет, картину "Зе! Команда" и около сотни различных книг.

Подарки Зеленского ukranews.com

Подарки Зеленского ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский не захотел взять собственный бюст, который ему презентовали журналисты телеканала "1+1" в Черкассах. Он удивился такому подарку.

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