"Показной патриотизм!" Клитина оскандалилась заявлением об украинском празднике

Фигурантка секс-скандала с депутатами в Верховной Раде и "жертва" еще одной переписки пранкера "Джокера", заместитель министра инфраструктуры и транспорта Александра Клитина обозвала День вишиванки "показным патриотизмом".

Скандальным заявлением девушка отличились в Facebook, пост она опубликовала 16 мая 2019 года. Отметим, что этот национальный праздник украинцы отмечают ежегодно 21 мая.

"Я знаю, что меня закидают, наверное, тапками, но день вишиванки мне напоминает 8 марта. Такой себе день показного патриотизма – одеваем раз в год и обязательно фото", – написала она.

Александра Клитина Instagram

Но только на этом высказывании Клитина не остановилась и в комментариях под своим постом вступила в спор с подписчиками. Те в свою очередь назвали поведение чиновницы недостойным для украинки.

Скриншот Facebook/Александра Клитина

Скриншот Facebook/Александра Клитина

Скриншот Facebook / Александра клетках

Скриншот Facebook/Александра Клитина

Скриншот Facebook/Александра Клитина

Скриншот Facebook/Александра Клитина

Скриншот Facebook/Александра Клитина

Скриншот Facebook/Александра Клитина

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

Вскоре после скандала пранкер "Джокер" посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заметив троллинга.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал, фигуранткой которого стала его заместитель Александра Клитина. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновницы.

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