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21 ноября • обновлено в 16:42
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"Показной патриотизм!" Клитина оскандалилась заявлением об украинском празднике

3.2т
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Фигурантка секс-скандала с депутатами в Верховной Раде и "жертва" еще одной переписки пранкера "Джокера", заместитель министра инфраструктуры и транспорта Александра Клитина обозвала День вишиванки "показным патриотизмом".

Скандальным заявлением девушка отличились в Facebook, пост она опубликовала 16 мая 2019 года. Отметим, что этот национальный праздник украинцы отмечают ежегодно 21 мая.

"Я знаю, что меня закидают, наверное, тапками, но день вишиванки мне напоминает 8 марта. Такой себе день показного патриотизма – одеваем раз в год и обязательно фото", – написала она.

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Александра Клитина

Александра Клитина

Instagram

Но только на этом высказывании Клитина не остановилась и в комментариях под своим постом вступила в спор с подписчиками. Те в свою очередь назвали поведение чиновницы недостойным для украинки.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Александра Клитина

Скриншот

Скриншот

Facebook/Александра Клитина

Скриншот

Скриншот

Facebook / Александра клетках

Скриншот

Скриншот

Facebook/Александра Клитина

Скриншот

Скриншот

Facebook/Александра Клитина

Скриншот

Скриншот

Facebook/Александра Клитина

Скриншот

Скриншот

Facebook/Александра Клитина

Скриншот

Скриншот

Facebook/Александра Клитина

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Автор
Марта Рок
Темы
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины День вышиванки
Персона
Александра Клитина
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины секс скандал Партия Слуга народа
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Хо Хол
Хо Хол
не любят cвыни правду
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