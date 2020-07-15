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Покажемо "русському миру какая разніца"!

Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Глеб Бабич (Позывной Лентяй)
Общество
2,5 т.
Покажемо 'русському миру какая разніца'!

Це важливо!

Я, відповідаю на питання, яке задають сотні людей. Ми збираємося під Верховною Радою саме 16 (шістнадцятого) липня о 9.00. Саме 16 липня ми покажемо "яка різниця" Україні та українцям, що буде з основою нашої нації, якою мовою наші діти будуть вчитися, і що таке наша єдність з головних питань.

Знаючи, що ми вийдемо і захистимо Мову - вони намагаються заплутати й обдурити нас. Втім, як завжди. Я їх розумію - страшно.

Вони жонглюють термінами розгляду питання, як шулер картами. Тому і трапилося перенесення на 17-е в Раді. Однак, їм як і раніше ніхто не заважає вранці 16 липня оголосити розгляд поправок негайно. У розрахунку, що ми не прийдемо. Тому ми прийдемо.

Якщо це необхідно - ми будемо там і 17-го. І шансів обдурити нас - не буде.

Кожен з вас, маючи найменшу можливість - повинен приєднатися. І так буде. Там будуть тисячі людей. Різних. З різними переконаннями. Під різними прапорами.

Просто, ми ще раз покажемо - як поводяться справжні українці, коли хтось намагається брудними руками влізти в основу основ, і трохи відкоригувати її під "русскій мір".

Ми будемо разом, ми не дамо цього зробити, і якщо потрібно - міцно дамо по цим брудним рукам.

Так що - не сумнівайтеся. Ми в курсі всіх їхніх планів і спроб. І ми все зробимо правильно.

Просто, приходьте 16 липня під Верховну Раду.

Нікчеми думають, що прийшов їхній час. Нікчеми думають, що маючи в руках владу можна виймати камені з фундаменту України.

Вони помиляються. І вони вже почали це розуміти. Тому, що бояться. Вас бояться. Вашої єдності, вашої сили і волі.

Там, на фронті, нас захищають від російської агресії наші солдати. Вони ризикують життям, гинуть, отримують поранення - але стоять.

Тому ворог заходить з тилу, намагаючись зруйнувати основи держави Україна.

Візьми на себе цю ділянку фронту. Тобі не доведеться місяцями місити бруд, терпіти спеку і холод в окопах під обстрілами. Треба просто вийти на площу перед Радою. І проявити силу і єдність.

Щоб їм, на фронті - було що і кого захищати. Щоб ми залишилися Україною, і все було не дарма.

Приходь 16 липня в 9.00 під Верховну Раду. Щоб потім не було пізно. І соромно.

Це теж – ворожа атака. І її треба відбити.

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Не дамо їм обдурити і розділити нас.

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І приходь.

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Источник:Facebook Гліба Бабича
Украина
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